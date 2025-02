Andrew Wiggins portera le numéro 22 à Miami : il en pense quoi Jimmy Butler ?

Transféré des Warriors au Heat en échange de Jimmy Butler, Andrew Wiggins va garder son numéro 22 qu’il porte depuis le début de sa carrière NBA. C’était aussi le numéro de Butler…

On ne sait pas si le maillot de Jimmy Butler sera retiré un jour par le Heat, mais en tout cas la franchise de Miami n’a pas empêché Andrew Wiggins de prendre le numéro de l’un des meilleurs joueurs de l’histoire de la franchise.

Former All-Star and NBA champ @22wiggins will rep No. 22 for the Miami Heat

Most previously worn by Jimmy Butler. pic.twitter.com/hD2xrVgA8N

— All U Can Heat (@AllUCanHeat1) February 7, 2025

Le numéro 22 toujours sur le dos mais sous de nouvelles couleurs, Andrew Wiggins va prendre un nouveau départ à Miami. L’idée ne sera pas d’être le successeur de Jimmy Butler, mais plutôt de s’intégrer dans le collectif d’Erik Spoelstra en y apportant sa défense à l’aile et sa contribution offensive (17 points de moyenne à 38% à 3-points cette saison). Il peut faire beaucoup de bien à Miami des deux côtés du terrain.

Preuve qu’Andrew Wiggins est un pur joueur d’équipe, les Warriors ont vraiment été marqués par son transfert. Le coach Steve Kerr, qui a lui-même annoncé le trade à Wiggins, a déclaré que ce dernier était “l’un de ses joueurs favoris” tout en lui rendant hommage pour sa contribution au titre de 2022. Quant à Stephen Curry, il a stoppé sa routine d’avant-match (contre le Jazz) après avoir appris qu’Andrew était sur le point de se faire transférer.

Steve Kerr’s message to Andrew Wiggins 💙 pic.twitter.com/8CyFDwd0vv

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) February 6, 2025

À Golden State, Andrew Wiggins s’est transformé en champion après des premières années décevantes à Minnesota. Désormais au Heat, il aura à cœur d’écrire un nouveau grand chapitre de sa carrière. Tout ça, avec donc le numéro 22 anciennement porté par Jimmy Butler.

Source texte : Ira Winderman