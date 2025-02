Transféré cette semaine à Golden State, Jimmy Butler devrait très rapidement faire ses débuts avec les Warriors. Probablement demain sur le parquet de son ancienne équipe des Bulls.

Le hasard fait parfois bien les choses.

Si cela se confirme, le premier match de Jimmy Butler avec sa nouvelle franchise de Golden State (et son premier depuis le 21 janvier) se jouera donc sur les terres de sa première équipe en carrière, les Chicago Bulls. Jimmy a lui-même indiqué la nouvelle lors de sa conférence de presse d’intronisation hier.

Le match est prévu dans la nuit de samedi à dimanche à 2h du matin. Si vous n’avez pas de popcorn en stock, on conseille d’aller en acheter ASAP.

Jimmy Butler is expected to make his Warriors debut this Saturday vs. the Bulls in Chicago 🍿 pic.twitter.com/FD4ni3F5CY

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 7, 2025

Pour rappel, Jimmy Butler a joué ses six premières saisons NBA à Chicago (2011-17), où il est passé d’un jeune joueur qui ne voyait presque pas la couleur du terrain à l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue, avant de devenir carrément un All-Star et un joueur calibre All-NBA. La relation avec les Bulls a néanmoins fini par se dégrader après le départ en 2015 du coach Tom Thibodeau, que Butler a retrouvé dans le Minnesota suite à son transfert aux Wolves en 2017.

Huit années plus tard, après des passages à Minnesota, Philadelphie et Miami, c’est donc sous les couleurs des Warriors que Butler revient là où tout a commencé.

Source texte : Jimmy Butler (via The Athletic)