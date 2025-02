Après la folie de la Trade Deadline, le parquet reprend officiellement ses droits avec sept matchs sur le programme NBA du soir. Pas les affiches du siècle faut l’avouer, mais quand même quelques petits trucs sympas à surveiller.

Le programme NBA du soir :

1h : Hornets – Spurs

1h : Wizards – Cavaliers

1h30 : Hawks – Bucks

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Pistons – Sixers

2h : Thunder – Raptors

4h : Suns – Jazz

Parmi les choses à suivre cette nuit, le deuxième match du duo De’Aaron Fox – Victor Wembanyama, qui a montré de belles promesses à Atlanta l’autre jour pour ses grands débuts. Certes, c’est que Charlotte en face, mais ces Spurs “new-look” voudront prouver qu’ils sont désormais beaucoup plus chiants à jouer.

On aura aussi l’occasion, et c’est suffisamment rare pour le souligner, de voir le trio Joel Embiid – Tyrese Maxey – Paul George en piste à Detroit. Embiid a fait un retour XXL (29 points, 11 rebonds, 10 passes) lors de son dernier match et voudra enchaîner. À noter que Cade Cunningham est incertain côté Pistons, tout comme Guerschon Yabusele côté Sixers.

On gardera également un œil sur le nouveau match à 50 points de Shai Gilgeous-Alexander (on parie combien ?) face aux Raptors, qui devront en plus se coltiner le grand retour de Chet Holmgren. Enfin, on surveillera le comportement des Suns face au Jazz au vu de l’ambiance “toxique” qui semble régner à Phoenix…

