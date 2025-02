Armel Traoré coupé par les Lakers…

Armel Traoré ne va pas poursuivre l’aventure avec les Lakers. L’intérieur français a été libéré par la franchise pour libérer une place dans son roster afin d’accueillir Jordan Goodwin. Terrible pour le joueur…

L’ailier-fort ne connaitra pas le loisir de jouer avec le nouvel arrivant, Luka Doncic, sous le maillot pourpre et or, puisque c’est malheureusement son contrat qui a été cassé par L.A pour pouvoir garantir le bail de Jordan Goodwin, alors en “two-way contract”. C’est le deuxième joueur français à être libéré de son contrat par une franchise NBA cette semaine. Sidy Cissoko ayant également été coupé par les Wizards hier… Traoré espérait pouvoir faire son trou via la G League, malheureusement, les décisions prises par les dirigeants des Lakers sonnent le glas de son aventure dans la franchise, et il va désormais falloir rebondir comme il se doit.

Lakers are waiving Armel Traore to pick up Goodwin, sources said. https://t.co/Ny178seZzH

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2025

Le grand frère de Nolan a rejoint la NBA l’été dernier, sur la pointe des pieds. Bien que non drafté, il a réussi à gratter une place chez les Lakers pour la Summer League, où il s’est plutôt montré à son avantage. Il a ensuite principalement évolué en G-League, ou il a tourné à 14,6 points, 9,1 rebonds, 1,4 passe décisive par match, mais n’a eu que des bouts de matchs en NBA.

Avec neuf petits matchs joués dans la Grande Ligue, et un temps de jeu sporadique, Armel Traoré savait qu’il allait devoir cravacher pour se faire une place au soleil. Cette nouvelle vient malheureusement confirmer tout ça. A voir s’il va persévérer outre-Atlantique, ou s’il va tenter de revenir en Europe pour s’aguerrir, en attendant de voir son petit frère agiter les mocks Draft de 2025.