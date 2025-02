Le All-Star Weekend approche à grands pas et la NBA a révélé la liste complète des participants au Concours à 3 points de cette édition 2025. Damian Lillard est encore présent, pourra-t-il réaliser le three-peat après l’avoir emporté en 2023 et 2024 ?

Ils ne sont pour l’instant que deux à avoir réussi une telle performance dans l’histoire de la ligue. L’inévitable Larry Bird, entre 1986 et 1988, puis Craig Hodges, joueur du banc des Bulls, entre 1990 et 1992, les deux joueurs étant d’ailleurs impliqués dans l’une des sessions trashtalking iconiques du célèbre oiseau de Boston. Ils pourraient bien être imités par Dame D.O.L.L.A si ce dernier venait également à remporter cette édition 2025. Ce serait son troisième sacre, le deuxième sous le maillot des Bucks.

Toutefois, nombreux sont les prétendants pour bousculer le meneur qui tourne à 37,9% de loin cette saison. La liste fournie par Shams Charania laisse présager un concours de qualité.

NBA 3-point Contest field at All-Star Weekend: Jalen Brunson, Cade Cunningham, Darius Garland, Tyler Herro, Buddy Hield, Cameron Johnson, Damian Lillard, Norman Powell.

— Shams Charania (@ShamsCharania) February 7, 2025

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ce ne sont pas des peintres qui se dresseront sur sa route, à San Francisco, non loin de sa ville natale Oakland. On a du All-Star capable d’envoyer de loin avec Cade Cunningham, Tyler Herro, Darius Garland et Jalen Brunson, puis du spécialiste en la matière pouvant prendre feu à tout moment avec Buddy Hield, Cameron Johnson ou encore Norman Powell.

Sur le papier, les trois joueurs les plus dangereux sont Garland, Johnson puis Powell, qui tournent tous les trois à plus de 40% du parking (respectivement 42,9%, 41,7% et 43,1%). Mais attention aux coups de chaud de messieurs Herro et Hield, qui auront à cœur d’empêcher Damian Lillard de poser une nouvelle fois sa paluche sur le trophée. Parmi ces joueurs, l’arrière Bahaméen est le seul autre joueur à avoir déjà levé ce trophée. Il évoluait alors chez les Kings.