Tout comme le concours à 3-Points, le plateau final du NBA Skills Challenge 2025 a été révélé ces dernières heures. Outre Victor Wembanyama avec Chris Paul, on retrouvera aussi une équipe 100% Française avec Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr !

Outre le All-Star Game la semaine prochaine, il y aura les concours. Le concours de dunks bien sûr, le concours à 3-points et le Skills Challenge. Ce dernier permet de montrer les qualités des joueurs balle en main avec quelques shoots à mettre, le tout chronométré. Comme rapporté il y a quelques jours, Victor Wembanyama va faire équipe avec Chris Paul pour ce qui sera la Team Spurs.

Pour les accompagner, trois autres duos et on notera la présence d’une paire française avec Zaccharie Risacher et Alexandre Sarr, les deux premiers choix de la dernière Draft qui font équipe.

The field for the Kia Skills Challenge at NBA All-Star 2025 will feature four teams of two:

▪️Team Cavs: Donovan Mitchell & Evan Mobley

▪️Team Rooks: Zaccharie Risacher & Alex Sarr

▪️Team Spurs: Chris Paul & Victor Wembanyama

▪️Team Warriors: Draymond Green & Moses Moody pic.twitter.com/CboIY30Sko

— NBA Communications (@NBAPR) February 7, 2025

Face à eux, il y a aura aussi une Team Cavs avec Donovan Mitchell qui s’est associé à Evan Mobley. Enfin, les Warriors envoient aussi une équipe pour cette édition à la maison. C’est Draymond Green et Moses Moody qui devront défendre les couleurs locales.

Avec deux équipes comprenant au moins un Français, l’Hexagone a de bonnes chances d’avoir un lauréat le week-end prochain. Si Wemby ou la paire Risacher / Sarr devaient l’emporter, ils rejoindraient alors Tony Parker, qui avait gagné l’édition 2012 du NBA Skills Challenge.

Source texte : NBA Communications