Avec la défaite des Celtics, Paul Pierce a perdu un très gros pari…

En dehors de New York, peu de gens imaginaient les Celtics perdre une nouvelle fois à domicile contre les Knicks lors du Game 2. Peu de gens, et surtout pas Paul Pierce, ancienne star de Boston qui a parié gros sur une victoire des C’s.

“Si les Celtics perdent le Game 2, je vous promets que je fais les 25 km pour venir ici à pied demain… en peignoir et pieds nus.”

Aujourd’hui analyste sur FOX Sports, Paul Pierce a prononcé ces mots hier, et évidemment tout le monde ressort la vidéo aujourd’hui. Voilà ce qui se passe quand on parle un peu trop vite et qu’on a une confiance aveugle dans le champion en titre.

Désolé Paulo, Boston a choke une nouvelle fois et il va donc falloir assumer maintenant. On peut pas tenir la vérité tout le temps…