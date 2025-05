En l’emportant à deux reprises à Boston lors des demi-finales de conférence, les Knicks n’ont pas seulement pris un avantage de 2-0 dans la série, ils font aussi exploser le prix des places au Madison Square Garden pour les rencontres à venir.

Les places pour pouvoir assister à un match des Knicks en Playoffs, elles sont déjà très chères en temps normal. Mais des places pour pouvoir assister à un match des Knicks alors qu’ils peuvent se qualifier en finales de conférence, pour la première fois depuis 2000 et contre le rival/champion en titre de Boston, ça bat tous les records.

Selon TickPick, fournisseur de tickets en ligne, le billet le moins cher pour le Game 3 entre les Knicks et les Celtics ce samedi est de 810 dollars. Jamais, dans la riche histoire du Madison Square Garden, on n’avait atteint un tel montant. Sachez que cette place à 810 dollars est située tout en haut de la salle, derrière le panier.

Autre chiffre lunaire : il faudra dépenser 54 000 dollars pour être au bord du terrain.

Did we say $704… it’s now $860. What on earth is happening. https://t.co/HbbIERnuEh

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 8, 2025

Le prix moyen du billet pour ce Game 3 entre les Knicks et les Celtics dans la Mecque du basket est de 1 000 dollars. Le montant pour assister à un moment d’histoire ?

Source texte : TickPick