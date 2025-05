Contrairement au match Celtics – Knicks, il n’y avait absolument aucun suspense dans la rencontre entre Oklahoma City et Denver cette nuit. 87 points marqués pour le Thunder en première mi-temps, 149-106 au final, bref un massacre. Et Nikola Jokic n’a pas voulu s’éterniser en conférence de presse…

Quand on encaisse quasiment 150 pions dans un match de basket et qu’on repart de la salle avec 43 points dans les dents, il n’y a pas grand-chose à analyser.

Néanmoins, quand on est Nikola Jokic et qu’il faut expliquer cette raclée en conférence de presse d’après-match, il faut quand même trouver les mots. Et le Joker a trouvé les bons pour symboliser cette débâcle.

“Il n’y avait qu’une seule équipe sur le terrain ce soir” a déclaré Jokic. “Les pertes de balle, les tirs ratés, ils (les joueurs du Thunder) étaient agressifs, plus rapides, ils dominaient au rebond. Ils étaient tout simplement meilleurs que nous, bien meilleurs. C’est pour ça que le score est tellement horrible.”

Nikola Jokic n’a pas voulu s’éterniser, et on ne le fera pas non plus.

Le point positif dans tout ça pour les Nuggets, c’est qu’ils sont repartis d’Oklahoma City avec une victoire en poche et donc l’avantage du terrain en leur faveur. Au vu du niveau de l’adversaire et de la série usante du premier tour contre les Clippers (4-3), on peut clairement parler d’exploit, peu importe qu’ils perdent de 50 ou de 1 point dans le Game 2. Tout cela a sans doute joué cette nuit, pendant que le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander était en mode Game 7 pour éviter de se retrouver à 0-2 dans la série.

On est désormais à 1-1 balle au centre, avec un Game 3 crucial à Denver vendredi soir. Cette fois-ci les Nuggets ne pourront plus griller un joker…

Source texte : conférence de presse d’après-match

Thunder DOMINATE Nuggets in 43-pt win to tie series 1-1 😳

SGA: 34 PTS, 11-13 FG, 11-11 FT, +51 +/- pic.twitter.com/0R0JqazenB

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 8, 2025