Pour la deuxième fois de suite, les Celtics sont tombés à la maison face aux Knicks après avoir mené de 20 points. Si on peut clairement parler de fiasco collectif, difficile de ne pas blâmer le meilleur joueur de Boston : Jayson Tatum. La superstar des C’s réalise un début de série horrible…

18 points de moyenne, 12/42 au tir dont 5/20 à 3-points, 1/12 dans les quatrièmes quart-temps (0/8 de loin), seulement 7/9 aux lancers-francs en deux matchs, 8 pertes de balle pour 11 passes décisives.

Les chiffres font mal, très mal.

Après une série contre Orlando en mode patron, et plus globalement une saison régulière hyper solide à tous points de vue, Jayson Tatum est aujourd’hui au fond du trou. On n’osait pas imaginer un scénario où New York parvient à vraiment rivaliser avec Boston en Playoffs, et encore moins un scénario dans lequel Tatum est en grosse galère après avoir torturé les Knicks de Karl-Anthony Towns et Jalen Brunson en régulière. Pourtant, nous y sommes.

Désolé d’encore en parler. Sa seconde mi-temps était mieux et il a failli offrir la victoire aux C’S mais Jayson Tatum ce soir c’est :

🟢 13 points

🟢 14 rebonds

🟢 5 passes

🟢 5/19 au tir

🟢 1/5 de loin

🟢 La dernière possession ratée

Pour un tel joueur, ce n’est pas assez. pic.twitter.com/XTFo3VN4Y5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2025

Sur l’ensemble des deux matchs contre New York, Jayson Tatum symbolise le fiasco Celtics.

Comme on l’a vu cette saison lors des oppositions entre Boston et New York, Tatum cherche et tente de profiter de match-ups favorables, que ce soit contre Karl-Anthony Towns, Jalen Brunson ou encore Mitchell Robinson en pick-and-roll. La différence avec la saison régulière, c’est que JT n’arrive pas à en tirer avantage. Il faut bien sûr rendre hommage aux Knicks, notamment Mikal Bridges, OG Anunoby et Josh Hart, qui réalisent un très gros boulot en aide ou en homme-à-homme sur Tatum. Mais l’un des cœurs du problème, ce sont les mauvais choix de JT.

Il y a une possession qui nous vient immédiatement à l’esprit, et qui cristallise un peu tout ce qu’on vient de dire : dans les dernières secondes du Game 1, alors que le score est à égalité 100-100, Tatum a le ballon dans les mains et se retrouve en un-contre-un contre Mitchell Robinson, un pivot de 2m13 et 109 kilos. Il n’y a absolument personne dans la raquette des Knicks, les quatre autres joueurs de Boston étant derrière la ligne à 3-points. Bref, le match-up est favorable, voire très favorable. Que fait Tatum ? Au lieu de pénétrer vers le cercle, il tricote, tricote, tricote, pour tenter un step-back à 3-points. Shoot raté, les Knicks survivent. On connaît la suite.

Cette nuit au Game 2, une situation du même type s’est à nouveau présentée dans les ultimes secondes (après un gros dunk de JT et deux lancers marqués). 91-90 pour New York, Tatum vs Robinson. JT tente cette fois-ci de provoquer le pivot des Knicks en s’approchant de la raquette, sauf qu’il n’y a pas du tout le même spacing. Al Horford est dans la peinture, Derrick White dans le dunker spot. Jayson Tatum, à deux doigts de laisser échapper la balle sur son premier dribble, finit par s’empaler sur OG Anunoby qui est en aide puis sur Mikal Bridges, qui réalise l’interception décisive. Perte de balle, les Knicks l’emportent. 2-0 New York.

Jayson Tatum wants to be the face of the league but can’t pull up on Mitchell Robinson lmao pic.twitter.com/dFQUBAWxYE

— John (@iam_johnw) May 8, 2025

On a l’impression de voir le Jayson Tatum d’il y a quelques années, celui qui – malgré son énorme talent – galérait à prendre les bonnes décisions dans le money-time, et tombait dans ses travers au grand dam de son efficacité offensive.

Tatum n’a tenté que deux lancers-francs cette nuit, après avoir battu un record NBA sur les trois derniers matchs contre Orlando avec un impressionnant 37/37. Globalement, il se repose beaucoup trop sur son shoot extérieur, qui semble une nouvelle fois porté disparu en Playoffs. Les Celtics ont envoyé 75 briques à 3-points en deux matchs (!!), 15 par le seul Tatum.

JT n’est sans doute pas aidé par sa blessure au poignet droit, mais c’est théoriquement une raison de plus pour se rapprocher du cercle. Peut-être que la présence de Mitchell Robinson le refroidit, peut-être qu’il n’a pas les cannes (il a aussi raté des lay-ups faciles au début du Game 2), peut-être qu’il est impacté par la dimension physique accordée par les arbitres sur ces Playoffs. En tout cas, la star de Boston n’est que l’ombre d’elle-même.

“Je pense que dans le Game 1, il était tout simplement inefficace, il a raté quelques bons tirs. Je pense que dans le Game 2, il a laissé filer des tirs qu’il aurait pu prendre.” – Le coach de Boston Joe Mazzulla, sur la sélection de tirs de Tatum

Tatum a été excellent contre Orlando.

Terrible sur ce début de série face aux Knicks. On retrouve certains éléments qui datent de l’époque Marcus Smart où il lui rentrait dedans pour le supplier de réfléchir à ses choix dans les moments cruciaux.

C’est le vrai test pour Jayson.…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2025

Pas inspiré, pas assez agressif, complètement hors rythme et tout simplement craca, Jayson Tatum est aujourd’hui face à l’un des plus gros tests de sa carrière. On sait qu’il veut devenir le visage de la Ligue et le premier joueur à porter son équipe vers un back-to-back depuis les Warriors de 2018. Mais pour cela, JT va clairement devoir se bouger.

Tous les yeux seront donc tournés vers lui lors des prochains matchs, sur la plus grande scène possible : le Madison Square Garden de New York.

Saura-t-il répondre en champion ?