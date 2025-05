Contre toute attente, les Celtics sont menés 2-0 par les Knicks après les deux premiers matchs à Boston. Comme au Game 1, les champions en titre menaient de 20 points cette nuit. Et comme au Game 1, ils ont donc réussi à s’incliner. Tout simplement “inexcusable”.

On peut parler de faute professionnelle. On peut parler de choke. On peut utiliser beaucoup de termes pour décrire la nouvelle disasterclass des Celtics cette nuit.

Boston menait 73-53 avec deux minutes à jouer dans le troisième quart-temps, et 79-63 dans les premiers instants du quatrième. Tout ça pour ensuite s’effondrer comme un château de cartes, et refaire le coup du Game 1.

Il n’y a pas assez de mots dans le vocabulaire français pour décrire le SHITSHOW proposé par les Celtics dans le money time sur les 2 premiers matchs de la série face aux Knicks.

Désastreux.

Maladroits.

Pitoyables.

Grotesques.

Ridicules.

Bravo New York. C’est comme ça qu’on…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2025

Si l’alarme incendie du TD Garden a sauvé Jayson Tatum d’une confrontation avec les médias après son terrible match (13 points à 5/19 au tir), son copain Jaylen Brown n’a pas eu la même chance. Et JB n’a pas eu d’autre choix que d’affronter la réalité en face.

“Cela fait deux matchs qu’on mène de 20 points et qu’on ne gagne pas, c’est inexcusable. Bien évidemment, être mené 2-0, ça craint.” – Jaylen Brown

Les Celtics sont devenus la première équipe de l’histoire de la NBA à gâcher une avance de 20 points dans deux défaites consécutives en Playoffs. Boston a raté 75 tirs à 3-points sur les deux premiers matchs de la série (25/100), là aussi un record NBA.

Des stats aussi alarmantes, on pourrait en sortir d’autres, notamment sur les “leaders” Tatum et Brown. Mais la principale chose à retenir aujourd’hui, c’est que le champion en titre – qui a remporté 61 matchs en régulière – est mené 2-0 en demi de conférence après deux matchs à domicile (ça aussi, ce n’était jamais arrivé).

Les Celtics peuvent-ils s’en remettre ?

Source déclaration : Boston Globe