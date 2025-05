Anthony Edwards a quitté ses coéquipiers dans le deuxième quart-temps du fait d’une douleur à la cheville. Alors qu’il ne pouvait pas prendre appui et que tout le monde était inquiet, l’arrière est revenu sur le parquet dès le retour des vestiaires. De quoi impressionner ses coéquipiers.

Si les Timberwolves se sont imposés plutôt tranquillement cette nuit face aux Warriors, ils se sont quand même faits peur. Anthony Edwards a été victime d’une grosse chute en fin de première mi-temps après un repli défensif de Trayce Jackson-Davis. Il est resté longtemps au sol avant de quitter le parquet aidé par des membres du staff.

Alors tout le monde a été surpris lorsqu’il est apparu en tenue au retour des vestiaires. Ce n’est pas la première fois qu’Ant-Man est victime de “blessures express” et cette faculté à se remettre vite a impressionné ses coéquipiers qui l’ont comparé à d’autres super-héros ; Julius Randle en première ligne.

“Il est comme Wolverine. Il se blesse, il fait un truc dans les coulisses, je ne sais pas ce qu’il fait, il revient et il joue. C’est ce qu’il fait. “

Julius on Ant’s injury:

“He like wolverine. He gets hurt, he do something in the back, I don’t what the hell he do, he come out and he balls. That’s what he does” pic.twitter.com/e2ByilPn2t

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 9, 2025

Plus tard, en conférence de presse, Jaden McDaniels et Nickeil Alexander-Walker ont eux aussi comparé leur coéquipier à un personnage mythique doté de super-pouvoirs.

“C’est Superman pour de vrai. Il ne va pas s’asseoir et ne rien faire, il faudrait qu’il soit au bord de la mort pour ça. Il faudrait lui couper la jambe ou quelque chose comme ça.”

Jaden and NAW on Ant’s injury:

“Superman for real”

“He’s not gonna sit out. He’s gotta be damn near dead”

“I’ve seen it before, he’s gotta have his leg chopped off or some shit” pic.twitter.com/BZaMlOVwTM

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 9, 2025

Anthony Edwards a tout de même été moins en forme en rythme en deuxième mi-temps et cette blessure sera à surveiller dans les prochains jour. Avec l’absence de Stephen Curry, les Minnesota Timberwolves sont favoris, perdre leur meilleur joueur à cause d’une sur-utilisation reviendrait à se tirer une balle dans le pied.

Source texte : @ohnohedidnt24