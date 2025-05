Au terme de la Loterie NBA hier, les Chicago Bulls ont obtenu le 12e choix de la Draft. Un résultat assez logique pour une équipe qui a disputé le play-in tournament. Pas de regrets donc à avoir pour les fans de Chicago… à moins que Dallas ne remporte le gros lot aka Cooper Flagg. Aie, c’est ce qu’il s’est passé.

Le 21 avril dernier, un tirage au sort a séparé les Mavericks des Bulls pour déterminer leurs chances à la Loterie NBA 2025. Dallas et Chicago possédaient en effet le même bilan au terme de la régulière (39 victoires – 43 défaites), et il a donc fallu briser le tie-breaker. Les Mavs ont remporté le “pile ou face”, abordant ainsi la Loterie au 11e spot avec 1,8% de chances de remporter le gros lot. Les Bulls ont pris le 12e spot, avec 1,7% de chances de gagner la Loterie.

À ce moment-là, cela paraissait anecdotique, tellement anecdotique que le résultat de ce tirage au sort a été passé sous silence. Nous sommes désormais le 13 mai 2025, et on se rend compte que ce “pile ou face” a aidé à envoyer Cooper Flagg à Dallas au lieu de Chicago.

Bulls had the same record as Mavs and lost the coin-flip for the #1 pick 😳

The half-court gamewinner vs Lakers cost them Cooper Flagg 😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/o95BJgrPsX

— LakeShowYo (@LakeShowYo) May 13, 2025

L’insider des Bulls K.C. Johnson a apporté quelques précisions, histoire de bien remuer le couteau dans la plaie :

“Les Bulls ont perdu un ‘pile ou face’ contre les Mavericks à la fin de saison régulière. Devinez qui a remporté le premier choix ? Les Dallas Mavericks. Les Bulls auraient eu les mêmes combinaisons (que Dallas), donc oui, ils auraient obtenu le premier choix et Cooper Flagg s’ils n’avaient pas perdu ce tirage au sort. C’est la deuxième fois que ça arrive dans l’histoire des Bulls. En 1979, ils ont perdu un ‘pile ou face’ pour le premier choix, qui est devenu Magic Johnson. Les Bulls ont sélectionné David Greenwood.”

Bon courage aux fans des Bulls, et pas merci Josh Giddey.

Source texte : K.C. Johnson