La Loterie de la Draft est-elle… truquée ?

En offrant le premier choix de la Draft NBA 2025 aux Dallas Mavericks, trois mois seulement après le transfert de Luka Doncic, la Loterie de la nuit dernière a choqué tout le monde. Elle a non seulement choqué tout le monde, mais elle a surtout fait le bonheur des fans de la théorie du complot.

Il suffisait de se balader sur Twitter cette nuit ou ce matin pour comprendre le mood entourant la Loterie NBA 2025.

We all know the lottery is rigged but this is on a different level. Did the NBA promise them the 1st pick to get Luka to LA?? pic.twitter.com/Zmvh0N0vGH

— Bryson Wright (@BrysonWright3) May 12, 2025

Adam Silver made Nico Harrison trade Luka to LA to get the NBA ratings as they were tanking, and in exchange for that they rigged the lottery so Dallas gets Cooper Flagg

Nothing can convince me otherwise at this point pic.twitter.com/Aoc7Wy42UK

— Joel Penfield (@jtpenfield) May 12, 2025

THE MOST RIGGED NBA DRAFT LOTTERY IN HISTORY!!!!!🤬#NBADraftLottery #NBA pic.twitter.com/iCLm1ztrLa

— 37 (@MainooMagic_) May 12, 2025

Des tweets comme ça, on pourrait en sortir une dizaine et probablement bien plus si on n’avait que ça à faire.

Nombreux sont ceux, depuis les résultats de la Loterie 2025 la nuit dernière, à penser que celle-ci est truquée. Après tout, leur raisonnement tient debout : les Mavericks auraient envoyé Luka Doncic aux Lakers dans le transfert le plus choquant de l’histoire NBA, pour recevoir en échange le premier choix de la Draft aka Cooper Flagg. Cela a permis à Los Angeles – énorme marché – de récupérer une superstar dans son prime et ainsi à la NBA de booster des audiences en forte baisse cette saison, et à Dallas de récupérer un prospect de 18 ans que certains considèrent comme générationnel.

Pour beaucoup, cette version est plus facile à croire que celle où les Mavericks remportent la Loterie de façon totalement aléatoire malgré seulement 1,8% de chances de gagner.

Loterie NBA : des scénarios qui alimentent les théories du complot

Si cette théorie du complot est apparue si rapidement après les résultats de la Loterie 2025, c’est parce que d’autres l’ont précédée depuis la mise en place du système en 1985.

Dès cette année-là, où les New York Knicks ont récupéré le premier choix pour sélectionner l’immense Patrick Ewing, la Loterie a été associée au complotisme. Aujourd’hui encore, la Loterie 1985 est considérée par certains comme l’un des plus gros scandales de l’histoire de la NBA. En résumé : le commissionnaire David Stern aurait “tiré au sort” une enveloppe gelée possédant le logo des Knicks à l’intérieur, afin d’offrir à New York un prospect générationnel capable de remettre la franchise de Manhattan au sommet.

D’autres épisodes “suspects” ont eu lieu par la suite.

En 2008, les Chicago Bulls ont obtenu le premier choix de la Draft NBA avec seulement 1,7% de chances de l’emporter. Cette année-là, le jeune phénomène Derrick Rose s’est présenté à la Draft, lui qui est originaire de… Chicago. Dans le même style, cinq années auparavant, les Cleveland Cavaliers avaient remporté le premier choix pile l’année où LeBron James – le “Chosen One” venant d’Akron dans… l’Ohio – débarquait en NBA. Certes, les Cavs possédaient le pire bilan de la Ligue au terme de la 2002-03, mais ce n’est pas ça qui empêche certains de croire au complot.

Vous en voulez encore ? Les Cavaliers qui récupèrent trois fois le premier choix entre 2011 et 2014, la dernière pour sélectionner Andrew Wiggins qui sera envoyé aux Wolves contre Kevin Love, afin de former un nouveau Big Three avec Kyrie Irving et LeBron James (de retour à Cleveland en 2014 après son départ en 2010). En 2019, les Pelicans ont obtenu le premier choix (Zion Williamson) avec seulement 6% de chances pendant qu’Anthony Davis – star des Pels – a été envoyé aux Lakers.

On pourrait en sortir d’autres, mais c’est largement suffisant pour comprendre pourquoi certains pensent – aujourd’hui plus que jamais – que la Loterie NBA est truquée.

Is the NBA Draft Lottery Rigged? Here’s the data:

2008: Derrick Rose going to his home town Chicago when the Bulls had a 1.7% chance

2011: The Cavaliers getting the #1 pick after LeBron James left the summer prior

2012: The Pelicans getting the #1 pick after Chris Paul leaves… pic.twitter.com/Tq7kGgErMV

— FlightMike (Mikerophone) (@TheFlightMike) May 12, 2025

Pourquoi la Loterie NBA n’est (probablement) pas truquée

Comme toutes les théories du complot qui percent, elles détiennent en elles une part de légitimité, de crédibilité qui donne envie d’y croire. Mais ce n’est pas pour autant qu’elles sont véridiques.

Première chose à avoir en tête : si certains des scénarios exposés ci-dessus ont fait les affaires de la NBA, sportivement comme d’un point de vue purement business/marketing, sachez que la Ligue a beaucoup plus à perdre en prenant le risque de truquer sa Loterie, ne serait-ce qu’une seule fois.

Il suffit d’un cas avéré de triche pour fragiliser la légitimité de toute une ligue, endommager sérieusement son image et ainsi faire fuir les fans, ce qui aurait un impact économique désastreux. Sans compter les lourdes poursuites judiciaires liées à une telle escroquerie. On l’a vu dans plusieurs épisodes plus ou moins récents : s’il y a bien une chose avec laquelle la NBA ne veut pas jouer, c’est son intégrité.

Par exemple, la Ligue a banni Jontay Porter à vie il y a un an pour avoir parié sur des matchs auxquels il participait. Parfois laxiste voire trop copain/copain avec les joueurs, Adam Silver a été sans pitié là-dessus. Il ne voulait pas revivre l’épisode Tim Donaghy en 2007, quand la NBA était impliquée dans un scandale de matchs truqués sous fond de paris sportifs, après une enquête du FBI.

The lottery is audited by Ernst and Young, one of the “Big 4” accounting firms. If the NBA rigged the lottery then it would legitimately destroy EY’s multibillion dollar business model.

Conspiracy theories are funny and great fodder for memes but I hope no one believes them lmao https://t.co/9GvT37fuie

— Professor OAK 🇵🇸 (@o_a_khan) May 12, 2025

Autre chose à savoir : la Loterie NBA est contrôlée par le cabinet d’audit financier Ernst and Young, qui brasse 51 milliards de dollars de chiffre d’affaires par an. Que ce soit économiquement comme pour sa légitimité, EY n’a absolument aucun intérêt à trafiquer la Loterie juste pour voir Cooper Flagg aller aux Mavericks.

The draft lottery isn’t rigged. I’ve sat and watched the ping pong balls come out. There’s no rigging it.

Rather than saying that, I do think a fair thing to wonder is if the new rules have helped, or if they’ve created more problems than they’ve solved. Today didn’t help that. https://t.co/vrF41ZIDz8

— Tim Bontemps (@TimBontemps) May 13, 2025

I’ve watched the lottery, picked up the ping-pong balls myself to see how they’re weighed, etc.

Not only is draft rigging in that way REALLY hard to do…

It’s also a FEDERAL CRIME

— Vincent Goodwill (@VinceGoodwill) May 13, 2025

On rappelle aussi qu’en plus des représentants d’équipes, 14 journalistes NBA étaient présents hier lors du tirage de la Loterie réalisé à huis clos, avant que le résultat ne soit révélé en antenne nationale.

Cela ne vous suffit toujours pas ? Voici justement la vidéo du tirage qui montre la combinaison gagnante pour les Mavs.

Pour les partisans du gros complot vilain méchant, voici le replay de la véritable loterie. Donc celle réalisée à huis clos, qui a déterminé la combinaison dont les Mavs étaient propriétaires en pick 1. https://t.co/FbdZgOLAMb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2025

Le process de la Loterie NBA est hyper sécurisé et vérifié. On l’a dit au-dessus : la NBA va très loin quand il s’agit de protéger son intégrité.

Cela va tellement loin que les balles de ping-pong sont pesées et mesurées avant le tirage au sort. Cela va tellement loin que la NBA range son matériel lié à Loterie (balles de ping-pong, lottery machine) dans une caisse – fermée à double tour – qui est ensuite placée dans une pièce à part dans un hôtel de Chicago (où se déroule la Loterie), avec deux agents de sécurité de la Ligue qui surveillent constamment.

Alors, vous croyez toujours à la théorie du complot ?

Ou croyez-vous plutôt au hasard qui a magnifiquement fait les choses pour les Dallas Mavericks ?

Source texte : The Athletic

