Depuis qu’on connaît le résultat (choquant) de la Loterie NBA 2025, le nom de Cooper Flagg est automatiquement associé aux Dallas Mavericks. Logique, sachant que Flagg est l’immense favori pour être sélectionné en numéro 1 à la prochaine Draft. Mais il existe aussi un scénario dans lequel le manager des Mavs Nico Harrison transfère son pick pour récupérer un certain Giannis Antetokounmpo…

On le sait depuis le mois de février dernier : Nico Harrison est capable de tout. Et s’il est capable de transférer le visage de sa franchise Luka Doncic, il est très bien capable de transférer son futur premier choix aka Cooper Flagg.

Cela fait depuis des semaines et des semaines que Nico répète la même chose. Il veut “win now” avec Dallas et il a transféré Luka parce que “Defense wins championships”.

Si Cooper Flagg a un potentiel défensif énorme et devrait devenir un superbe two-way player en NBA, pas sûr qu’il puisse aider les Mavs à gagner le titre en tant que rookie malgré tout son talent. Vous savez qui est à la fois un grand défenseur, un joueur capable de porter une équipe au titre et qui est potentiellement disponible cet été ?

Giannis Antetokounmpo.

Nico Harrison recent moves have shown that he doesn’t care about youth. With that said, can the Mavs find a way to get Giannis to Dallas? Mavs fans, do you even want Giannis?👀#mffl #dallas #mavs #nba #nbadraft #giannisantetokounmpo #cooperflagg pic.twitter.com/G6ldtf89BO

— K-Lew (@Kevlewisjr) May 13, 2025

Les rumeurs autour de Giannis vont devenir de plus en plus fortes, surtout depuis la bombe balancée par Shams Charania hier indiquant la possibilité de voir Antetokounmpo sous un autre maillot que celui de Milwaukee.

Bien évidemment, les 29 autres franchises NBA en dehors des Bucks gardent un regard attentif sur le dossier, sachant qu’on parle de l’un des trois meilleurs joueurs du monde et ancien MVP. 29 équipes qui surveillent le dossier, sans doute une bonne dizaine qui vont essayer de vraiment négocier avec Milwaukee, mais seulement une qui possède l’opportunité de sélectionner Cooper Flagg : Dallas.

Malgré l’énorme concurrence sur le dossier Giannis, les Mavericks ont un argument unique pour Milwaukee. Si les Bucks sont prêts à se séparer du Freak pour entamer une reconstruction, Flagg représente peut-être le meilleur point de départ. On parle d’un prospect exceptionnel de seulement 18 ans, capable d’être rapidement le nouveau visage d’une franchise.

Updated odds on Giannis Antetokounmpo’s next team following the 2025 NBA Draft Lottery, per @DKSportsbook:

Bucks: -145

Spurs: +400

Rockets: +700

Mavericks: +1200

Vegas believes Giannis decides to stay in Milwaukee or take his talents to Texas. pic.twitter.com/MqExEpAmwt

— Evan Sidery (@esidery) May 13, 2025

Cela pourrait donner un avantage décisif à Nico Harrison, s’il décide d’aller au bout de son raisonnement. L’objectif pour lui est de ramener un titre NBA à Dallas d’ici 3-4 ans, le temps que son contrat expire avec celui de Jason Kidd et Anthony Davis.

Pour maximiser ses chances de soulever le Larry O’Brien Trophy sur le court terme, sacrifier Cooper Flagg pour récupérer Giannis est probablement le move à faire. Parce qu’attendre de développer pleinement Flagg pourrait signifier le déclin de Davis et Kyrie Irving (respectivement 32 et 33 ans). On n’est donc pas vraiment sur les mêmes timelines.

Les rumeurs envoyant Antetokounmpo à Dallas sont également boostées par plusieurs éléments qui sont sortis ces derniers jours. Croyez-les ou pas, mais ça peut peser :

Giannis serait intrigué à l’idée de jouer dans un État où on ne paye pas l’impôt sur le revenu, c’est le cas du Texas ;

Giannis voudrait rejoindre une autre star, Dallas possède Anthony Davis et Kyrie Irving (blessé) ;

même si le front office a changé, Dallas renifle le dossier Giannis depuis plusieurs années maintenant ;

Nico Harrison est un ancien dirigeant haut placé de Nike, équipementier de Giannis.

Tout ça pour dire qu’il est assez facile de faire des liens entre les Mavericks et Giannis Antetokounmpo dans le contexte actuel.

Giannis Antetokounmpo is reportedly ‘intrigued’ by the idea of playing in a state with no income tax, per @AmicoHoops pic.twitter.com/OlPZJmr20q

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 12, 2025

Vous l’avez compris, il existe un scénario crédible dans lequel on a un blockbuster trade entre les Mavericks et les Bucks, impliquant Giannis Antetokounmpo et Cooper Flagg. On ne va pas rentrer dans les détails de cette potentielle transaction, on a encore le temps pour ça, mais ça a du sens.

Si Nico Harrison décide de sacrifier un autre phénomène en Flagg et avec ça l’avenir à long terme des Mavs, le Greek Freak est l’un des seuls basketteurs au monde qui en vaut la peine.

Mais si ça arrive, il vaudrait mieux que ça résulte en une ou plusieurs bannières de champion…