Loterie NBA : la malédiction du pire bilan continue

Cette nuit, les Mavericks ont remporté la Loterie NBA dans la stupeur générale, avec seulement 1,8% de chances. Pendant ce temps-là, la pire équipe de la saison 2024/25 – le Jazz – n’a obtenu que le cinquième pick. Il faut remonter à… 2018 pour voir le moins bon bilan décrocher le gros lot. Autant dire que ça remonte…

Il y a sept ans, les Phoenix Suns remportaient la Loterie après avoir terminé à la dernière position du classement (21 victoires – 61 défaites) lors de la saison 2017-18. La logique était respectée et personne ne criait aux théories du complot.

Depuis ? Le pire bilan de la saison n’a jamais remporté la Loterie NBA.

2019 : les Knicks ont le pire bilan NBA, les Pelicans remportent le 1er choix (Knicks 3e)

les Knicks ont le pire bilan NBA, les Pelicans remportent le 1er choix (Knicks 3e) 2020 : les Warriors ont le pire bilan NBA, les Wolves remportent le 1er choix (Warriors 2e)

les Warriors ont le pire bilan NBA, les Wolves remportent le 1er choix (Warriors 2e) 2021 : les Rockets ont le pire bilan NBA, les Pistons remportent le 1er choix (Rockets 2e)

les Rockets ont le pire bilan NBA, les Pistons remportent le 1er choix (Rockets 2e) 2022 : les Rockets ont le pire bilan NBA, le Magic remporte le 1er choix (Rockets 3e)

les Rockets ont le pire bilan NBA, le Magic remporte le 1er choix (Rockets 3e) 2023 : les Pistons ont le pire bilan NBA, les Spurs remportent le 1er choix (Pistons 5e)

les Pistons ont le pire bilan NBA, les Spurs remportent le 1er choix (Pistons 5e) 2024 : les Pistons ont le pire bilan NBA, les Hawks remportent le 1er choix (Pistons 5e)

les Pistons ont le pire bilan NBA, les Hawks remportent le 1er choix (Pistons 5e) 2025 : le Jazz a le pire bilan NBA, les Mavs remportent le 1er choix (Jazz 5e)

Non seulement le pire bilan n’a pas remporté la Loterie depuis 2018, mais ça fait trois années de suite qu’il obtient seulement le pick numéro 5. La malédiction perdure et touche donc désormais le pauvre Utah Jazz. De plus, cette année, aucun des trois pires bilans de la Ligue (Utah, Charlotte, Washington) ne sélectionnera dans le Top 3 de la Draft NBA 2025 !

Pour rappel, en 2019, la NBA a changé les règles de la Loterie dans son objectif de lutter contre les formes extrêmes de tanking (coucou les Sixers). Les trois pires bilans de la saison ont aujourd’hui 14% de chances de gagner la Loterie (12% pour le 4e, 10,5% pour le 5e). Avant 2019 ? La pire équipe avait 25% de chances de remporter le gros lot.

L’impact de cette réforme est réel au vu des récents résultats de la Loterie. Si ces derniers peuvent décourager les franchises NBA de tanker (ce qui reste à prouver au vu du gros tanking réalisé cette année pour Cooper Flagg), certains se demandent si les changements effectués en 2019 ne vont pas à l’encontre du principe même de la Loterie.

I’m pretty close to the point of considering the NBA’s new lottery odds a failure. It’s just resulted in even more teams tanking, while also doing a worse job of accomplishing the primary goal of helping the worst teams get better.

— Nate Duncan (@NateDuncanNBA) May 12, 2025

Alors que la Loterie et la Draft NBA sont habituellement les grands rendez-vous des cancres de la Ligue, ces derniers peuvent de moins en moins compter dessus pour véritablement se relancer.

Le Jazz est la dernière victime de ce constat brutal, tandis que les Mavericks sont la deuxième équipe consécutive à remporter la Loterie alors qu’ils étaient au play-in tournament il y a un mois…