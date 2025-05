Les plus gros braquages de l’histoire de la Loterie NBA

Cette nuit, les Dallas Mavericks ont remporté la Loterie NBA alors qu’ils avaient seulement 1,8% de chances de gagner avant la cérémonie. C’est l’un des plus gros braquages de l’histoire de la Grande Ligue.

Depuis la mise en place de la Loterie NBA en 1985, seulement trois franchises ont gagné le gros lot en ayant moins de chances de l’emporter que Dallas hier.

Le Magic en 1993 :

1,52% de chances de gagner

Remporte le 1er choix (Chris Webber)

Un an seulement après avoir choisi Shaquille O’Neal avec le first pick, la franchise d’Orlando a remporté la Loterie une deuxième année consécutive en 1993, en sortant d’une saison à 41 victoires – 41 défaites. Le Magic sélectionnera Chris Webber pour ensuite l’échanger aux Warriors contre Penny Hardaway.

Suite à ce coup de chance monumental pour Orlando, la NBA décidera de changer les règles de la Loterie pour donner plus de chances au pire bilan NBA (de 16,67% à 25% en 1994).

Les Bulls en 2008 :

1,7% de chances de gagner

Remporte le 1er choix (Derrick Rose)

Au terme de la saison 2007-08, les Bulls avaient terminé avec un bilan de 33 victoires pour 49 défaites. Suffisant pour participer à la Loterie mais personne ne pensait alors que Chicago avait la moindre chance de remporter le premier choix. En fait, les Taureaux avaient exactement 1,7% de chances de gagner le gros lot.

1,7%, c’est tout ce qu’il a fallu aux Bulls pour remporter la Loterie et le droit de sélectionner Derrick Rose, phénomène athlétique sortant tout droit de… Chicago. Un alignement de planètes incroyable, tellement incroyable que certains crieront (déjà) au complot.

Les Cavaliers en 2014 :

1,7% de chances de gagner

Remporte le 1er choix (Andrew Wiggins)

Après avoir remporté la Loterie en 2011 (avec seulement 2,8% de chances) et en 2013, personne n’osait imaginer une nouvelle victoire des Cavaliers en 2014. Mais ne sous-estimez jamais les balles de ping-pong ! Cette année-là, avec seulement 1,7% de chances, la franchise de Cleveland a encore une fois été gâtée par les dieux du basket.

Les Cavs sélectionneront Andrew Wiggins avec leur first pick, avant de le transférer dans la foulée vers Minnesota pour recruter Kevin Love, qui formera un nouveau Big Three avec Kyrie Irving et LeBron James (de retour à Cleveland en 2014) dans l’Ohio.

the nba is never beating the rigged allegations pic.twitter.com/mFitmydwoC

— csb (@itsCSB__) May 12, 2025

On peut donc désormais ajouter les Dallas Mavericks à la liste des plus gros braquages de l’histoire de la Loterie NBA, eux qui ont gagné le droit de sélectionner Cooper Flagg après avoir transféré Luka Doncic en février, et raté les Playoffs de peu il y a un mois.

Pour aller plus loin :