Quelle saison pour Maxime Raynaud ! Star de son équipe pour sa dernière année en NCAA, le Parisien vient de battre le record de double-doubles sur une saison de Stanford. Une ligne de plus dans le dossier du pivot Français avant la Draft NBA 2025.

Retenez-bien son nom ! Du haut de ses 216 centimètres, Maxime Raynaud est en train de dominer sur les parquets NCAA. 18è meilleur scoreur du pays (2è de la Conférence ACC devant Cooper Flagg) et troisième meilleur rebondeur de toute la nation, le senior de Stanford a réalisé son 21è double-double de la saison face à Boston College cette nuit. Raynaud efface ainsi Adam Keefe des tablettes en devenant le recordman du nombre de performances en 2D sur une saison sous le maillot de Stanford. Auteur de 23 points à 9/14 au tir dont un redoutable 4/6 de loin, il est également devenu le 15è meilleur marqueur all-time de l’histoire du programme devant Dwight Powell.

Le rebond du record 🙌 pic.twitter.com/vKYqjKhVEY

Dans sa saison senior, Maxime Raynaud tourne en double-double de moyenne (19,9 points et 11,2 rebonds). Son nom est régulièrement mentionné dans les mock drafts où il est actuellement annoncé en début de deuxième tour. Les scouts NBA apprécient particulièrement sa taille et son adresse extérieure (32,9% de loin cette saison sur plus de 5 tentatives par match) ainsi que son placement au rebond et sa lecture de jeu. Le Français est la pierre angulaire de l’équipe de Kyle Smith en attaque mais il a aussi montré des progrès en défense avec plus d’un contre et une interception de moyenne.

Maxime Raynaud bat le record de double-doubles de Stanford sur une saison (21) 🇫🇷🌲

🔹23 points

🔹9/14 au tir

🔹4/6 du parking

🔹10 rebonds

🔹2 passes

🔹1 contre

Victoire convaincante du Cardinal avant de terminer la saison régulière par 3 gros morceaux.pic.twitter.com/OEfQJvey9Q

Il reste trois matchs de saison régulière au calendrier du Cardinal. Trois occasions de verrouiller ses bonnes statistiques et essayer de placer Stanford pour une éventuelle participation à la March Madness. Ce serait la première du programme depuis 2014.