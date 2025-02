Depuis les problèmes de santé de Victor Wembanyama, San Antonio ne tourne plus rond. La franchise n’a gagné qu’un seul de ses cinq derniers matchs sans Wemby et la course au Play-in pourrait bien se faire sans les Spurs.

Avec le trade de De’Aaron Fox, beaucoup imaginaient les Spurs jouer les Playoffs dès cette saison. Il faut dire que l’association du meneur All-Star avec Victor Wembanyama était alléchante sur le papier, sans oublier les autres jeunes talents autour. Un duo qu’on aura finalement peu vu en action puisque le Français a déjà mis fin à sa saison pour soigner sa thrombose veineuse.

De’Aaron Fox pouvait-il mener San Antonio vers les Playoffs malgré tout ? Pour le moment, c’est très mal parti. Depuis le forfait du tricolore, les Spurs sont sur un bilan de 1 victoire pour 4 défaites… Seule une équipe de Phoenix en perte de confiance a baissé la tête. Les Pelicans par deux fois, les Pistons et cette nuit les Rockets ont fait mordre la poussière aux éperons.

Plus que les scores, c’est souvent le contenu des matchs qui déçoit pour les Spurs. Et les leaders dans tout ça ? Ils ne tiennent pas la distance non plus. C’est le cas de Devin Vassell, toujours incapable de retrouver son meilleur niveau. Et Fox ? Si le renard avait tenu la baraque sur les deux premiers matchs, il a coulé comme le reste sur les trois rencontres suivantes. Avec 7 points en 28 minutes (3/12 au shoot) cette nuit, il a même livré sa pire copie sous le maillot de San Antonio face aux Rockets.

Et pendant ce temps-là, les écarts se creusent avec la 10ème place, synonyme de Play-in Tournament. Il y a désormais plus de 5 matchs d’écart entre les Kings et les Spurs, un vrai bon gap qui va être difficile à combler. La hype s’est vite calmée du côté de Fort Alamo…