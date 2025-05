Sale soirée pour Max Strus ! Alors qu’il avait demandé à toute son équipe de tout donner sur ce match 5 capital, l’ailier s’est raté et a fini avec 0 point et un triste 0/9 au tir.

C’est une histoire qui part d’une excellente intention, mais qui finit de manière assez dramatique. Avant la rencontre, on apprenait que Max Strus avait mis un message dans le groupe de conversation des Cavaliers pour expliquer à ses coéquipiers qu’il fallait croire à la victoire jusqu’au bout et invitant ceux qui n’y croyaient plus à rester chez eux. Un bon message de vétéran, logique venant de l’un des rares à avoir connu les Finales NBA dans ce groupe (avec Tristan Thompson).

« Si vous n’y croyez pas, ne venez même pas au match. »

Max Strus a envoyé ce texto dans le groupe des joueurs des Cavs ce mardi.

Max Strus a envoyé ce texto dans le groupe des joueurs des Cavs ce mardi.

Lui et Tristan Thompson sont les seuls à avoir connu des Finales NBA dans cette équipe, et Tristan a vécu le 3-1 lead de 2016.



Et puis il y a eu ce match 5 où Strus a.. coulé à pic. S’il a apporté au rebond et qu’il s’est battu sur le terrain, l’ailier a malheureusement pour lui connu un énorme trou d’air au shoot, finissant avec 0 point et 0/9 au tir dont 0/6 de loin. Pas exactement la ligne de stats qui correspond au discours d’avant-match !

Pour autant, on ne va pas tirer sur l’ambulance. Max Strus réalisait jusque-là une série plus que sérieuse. Avant le Game 5, il tournait à 15 points de moyenne et 40% de loin ! Son finish aura malheureusement un goût bien amer et le joueur risque de se prendre quelques vannes sur les réseaux dans les prochaines heures. Le timing encore et toujours fait la différence.