Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Privés de Stephen Curry pour cette demi-finale de conférence, les Warriors n’ont pas fait le poids face à des Wolves bien trop frais. Allez, au repos chef, et au boulot dans les bureaux.

48 victoires et 34 défaites, un passage express par le play-in tournament, une victoire à la Pyrrhus contre les Rockets, et donc cette défaite, lourde mais logique, contre des Wolves trop vifs. La saison des Warriors peut paraitre assez random, comme ça, au vu des chiffres, mais la déception est assez légitime tout de même au matin de cette élimination.

L’arrivée de Jimmy Butler avait précipité les Dubs dans la catégorie au dessus en terme de favoritude, mais au final le manque de profondeur, de fraicheur, de talent, et de… Steph Curry aura fait très mal à la franchise californienne.

Jimmy Butler complètement violet, Draymond Green pas au niveau, pas plus que Brandin Podziemski d’ailleurs, et au final c’est sur les épaules de Jonathan Kuminga que les Warriors auront fait semblant d’y croire pendant quelques jours. Un JoKu qui ira monnayer ses talents cet été, l’occasion de se demander à quoi peut bien ressembler la suite pour Golden State. Les role players Gary Payton II, Jonathan Kuminga et Kevon Looney seront à re-signer, tout comme le sophomore Trayce Jackson-Davis, et Steve Kerr aura besoin d’un squad autrement plus homogène pour épauler son trio de All-Stars viellisssants +++…

Dans une Conférence Ouest où les équipes se reconstruisent par le biais de la fraicheur, de la jeunesse (Thunder, Wolves, Blazers, Mavs, Spurs), les Dubs doivent retrouver un nouveau souffle. Repos pour les Guerriers, mais il faudra très vite repartir au combat.

Le parcours des Warriors en Playoffs

Houston Rockets (2) – Golden State Warriors (7) : 3-4

Game 1 : Houston Rockets – Golden State Warriors , 85-95

Houston Rockets – Game 2 : Houston Rockets – Golden State Warriors, 109-94

– Game 3 : Golden State Warriors – Houston Rockets, 104-93

– Houston Rockets, 104-93 Game 4 : Golden State Warriors – Houston Rockets, 109-106

– Houston Rockets, 109-106 Game 5 : Houston Rockets – Golden State Warriors, 131-116

– Game 6 : Golden State Warriors – Houston Rockets , 107-115

– , 107-115 Game 7 : Houston Rockets – Golden State Warriors, 89-103

Minnesota Timberwolves (6) – Golden State Warriors (7) : 4-1