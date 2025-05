Nouvelle nuit qui se termine et, info utile, peut-être bien la dernière avec deux matchs au programme. On y a vu les Celtics battre les Knicks et s’offrir un Game 6, puis les Wolves envoyer les Warriors en vacances. Envoyez le gros récap !

Les résultats de la nuit

Celtics (2) – Knicks (3) : 127-102 (les stats)

– Knicks (3) : 127-102 (les stats) Wolves (4) – Warriors (1) : 121-110 (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

Attends Mitchell Robinson a vraiment lâché un « NIGHT NIGHT » après avoir mis ses lancers ?!? 😭😭😭😭 pic.twitter.com/eGZ5MeEEJu

La nuit des Français

Pacôme Dadiet est rentré ! Premières secondes pour le Français dans ces Playoffs, et donc dans sa carrière. 2 points en 3 minutes, pour l’histoire.

17 points et 8 rebonds pour Rudy Gobert, qui part en Finales de Conf pour la deuxième saison consécutive !

