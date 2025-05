La situation de Jonathan Kuminga chez les Warriors est assez complexe, malgré une étiquette de joueur prometteur et des Playoffs où il s’est montré à son avantage. Son temps dans la Baie pourrait bien être compté.

Lorsqu’il a été choisi en 7è position de la Draft 2021, Jonathan Kuminga faisait office de joueur encore très brut mais pouvant atteindre un gros potentiel s’il est bien développé. Quatre ans plus tard, force est de constater que la situation n’est pas au beau fixe pour l’ailier Congolais. Le natif de Goma (RDC) a alterné le bon et le beaucoup moins bon depuis son arrivée dans la ligue, au point de carrément sortir de la rotation en cours de saison.

Toutefois, Steve Kerr a de nouveau laissé sa chance au numéro 00 en Playoffs et ce dernier lui a bien rendu, bien qu’il n’ait pu empêcher l’élimination de GS en 5 matchs face aux Wolves. Désormais, les Warriors sont en vacances et il va falloir choisir quoi faire avec le joueur, qui sera agent-libre non restreint cette année et qui a fait remonter sa côte sur ces Playoffs.

Joe Lacob, propriétaire des Warriors, a toujours soutenu JK dans les hauts comme dans les bas et fait partie de ceux qui ont poussé pour sa Draft quatre ans plus tôt. S’il y a de grandes chances que le joueur se voie proposer un nouveau contrat, la rumeur concernant un sign-and-trade grandit également.

Les deux parties pourraient être tentées par une telle issue. Les Warriors chercheraient à faire les ajustements nécessaires et obtenir des joueurs NBA ready prêts à contribuer tout de suite pour offrir une dernière chance de titre à Stephen Curry, et Jonathan Kuminga obtiendrait un nouveau départ loin de San Francisco et pourrait prétendre à un rôle plus grand que ce qu’il a toujours eu jusqu’à aujourd’hui. Rendez-vous cet été pour savoir ce qu’il en est.

Source texte : The Athletic