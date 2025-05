A peine le Game 5 entre les Celtics et les Knicks terminé, le banquier de la franchise de New York s’est frotté les mains. En effet, le Game 6 de ces demi-finales de Conférence, prévu demain soir au Madison Square Garden, a vu le prix de ses billets flamber dans des proportions… abusées.

Pour assister à la victoire et à la qualification – ou non – des Knicks pour leurs premières finales de conférence depuis un quart de siècle, il faudra donc débourser, au minimum, la coquette somme de 860 dollars.

Euh, pause.

860 dollars, c’est à peu près le prix de mon Opel Zafira. C’est le prix de 850 paquets de pâtes en 500 grammes de marque distributeur, soit, en gros, un an et demi de nourriture.

Mais vendredi soir, certains fans des Knicks, qui peuvent se le permettre et on a un bonheur infini pour eux, vont donc payer cette somme pour passer la soirée dans le même écrin que Timothé Chalamet, John Starks, Bernard King ou autres JR Smith.

BREAKING: The cheapest ticket for Knicks-Celtics Game 6 is $860

Insane. (via @TickPick) pic.twitter.com/561cDe8jIl

— Legion Hoops (@LegionHoops) May 15, 2025



Le match de l’année, potentiellement le match de la décennie, en tout cas pour l’instant, dans la Mecque du basket ? Vu comme ça le prix ne parait pas si exorbitant, du moins quand ce n’est pas nous qui devons le payer. En espérant qu’avec le filtrage naturel des fans, l’ambiance sera quand même au rendez-vous, car on attend clairement un BORDEL historique demain soir au MSG…

Wah bordel…

Apparemment, le prix MINIMUM pour assister au Game 6 entre Knicks et Celtics démarre à 860$…

😭😭😭😭💸💸💸💸 pic.twitter.com/iu4F01qhUc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 15, 2025



Le Madison Square Garden sera plein demain soir, c’est sûr. Mais plein de gens en jean et t-shirt, ou plein de gens en costard trois pièces ?