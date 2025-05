Aaron Gordon touché à l’ischio, inquiétude pour le Game 7 ?

Si les Nuggets ont évité l’élimination cette nuit en battant le Thunder, ils ont aussi vu Aaron Gordon se blesser à l’ischio. Un vrai sujet d’inquiétude avant le Game 7 décisif de ce dimanche.

Le Game 7 entre les Nuggets et le Thunder de dimanche s’annonce épique mais il le sera sans doute un peu moins si l’un de ses principaux acteurs devait rester sur la touche. Depuis le début des Playoffs 2025, Aaron Gordon enchaine les prestations abouties et les tirs clutchs, il est un maillon essentiel des succès de Denver.

Lors de la victoire des Nuggets au Game 6, le joueur a été vu en train de se tenir la cuisse gauche. Une blessure à l’ischio qui provoque une certaine inquiétude au sein de la franchise des Rocheuses, tant le joueur est important pour le collectif. Après la rencontre, David Adelman a expliqué qu’il était très préoccupé par l’état de santé de son joueur.

Nuggets interim coach David Adelman says concern about Aaron Gordon’s hamstring is “high,” but he didn’t know any specifics. Noted it’s a great time to have two days between games. https://t.co/hMI4CxdO7r

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 16, 2025

On a pu le voir pour Stephen Curry avec les Warriors, une blessure à l’ischio n’est jamais quelque chose à sous-estimer. Le meneur des Dubs avait dû rater toute la fin de la série face aux Wolves..

Gordon, de son côté, a voulu se montrer rassurant, expliquant qu’il allait tout faire pour être prêt pour le Game 7 de dimanche. En cas d’absence, Denver serait privé d’un de ses principaux atouts pour le match le plus important de l’année.

Aaron Gordon: “I feel OK. We’ll see. I’m going to start the recovery process now and make sure I’m getting ready for Game 7.” https://t.co/7pm5vNFyE4

— Tim MacMahon (@espn_macmahon) May 16, 2025

Source texte : Tim MacMahon