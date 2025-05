Thunder – Nuggets : les deux équipes à 5-5 cette saison, à dimanche pour le Game 11

Suite à la victoire des Nuggets face au Thunder cette nuit, on aura bien droit à un Game 7 ce dimanche entre les deux franchises, pour une place en Finales de Conférence. Un match qui marquera la 11ème opposition entre les deux équipes cette saison.

On dit souvent qu’en Playoffs, on commence à connaître par cœur son adversaire. La multiplication des matchs (4 au minimum) et l’analyse vidéo entre chacun, fait que les forces et les faiblesses de chacun sont passées au crible encore et encore.

C’est d’autant plus vrai lorsqu’on a une série longue entre deux équipes qui dont déjà partie de la même division pendant l’année. Lors d’une saison régulière classique, Denver et OKC se font face à 4 reprises. Ajoutez à ça, une série en 7 en Playoffs et le match de dimanche sera donc le 11ème duel entre les deux franchises cette saison.

Ironie de la situation, le score est exactement égal, à savoir 2-2 en régulière et 3-3 en Playoffs. Le Game 7 de dimanche permettra de savoir qui est le grand vainqueur de leur duel épique.

Les matchs entre le Thunder et les Nuggets cette saison :

En régulière :

Nuggets – Thunder : 87-102

Nuggets – Thunder : 124-122

Thunder – Nuggets : 127-103

Thunder – Nuggets : 127-140

