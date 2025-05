Mark Daigneault appuie-t-il sur les bons boutons face aux Nuggets ?

Coach de l’année 2024 le Mark Daigneault, et c’est donc tout naturellement qu’on avait du mal à imaginer un entraîneur capable de rivaliser avec lui sur ces Playoffs 2025. Pourtant, le leader du Thunder est en train de se prendre les pieds dans le tapis face à David Adelman et ses Nuggets. Retour sur les décisions périlleuses de l’entraîneur américain dans cette série.

Match 7 il y aura entre Nuggets et Thunder, pour le plus grand bonheur des amoureux de la balle orange. Mais en tant qu’observateur, on se dit qu’OKC aurait largement pu éviter ce scénario. Ce qui aurait pu changer ? Des décisions de coaching qui ne se sont pas toujours avérées payantes.

Mark Daigneault est un très bon entraîneur, aucun doute là-dessus, mais force est de constater que son duel avec David Adelman, en poste depuis à peine plus d’un mois, ne tourne pas forcément en sa faveur. Et le Game 6 nous l’a bien montré.

Le Thunder avait le match en main dans le deuxième quart-temps avec une dizaine de points d’avance. Shai ilgeous-Alexander avait déjà trois fautes. En gros, c’était le moment parfait pour faire souffler le franchise player et lui éviter un problème de coups de sifflets qui l’handicaperait tout le reste de la rencontre. Cependant, Daigneault a choisi de laisser son leader sur le parquet… punition immédiate.

Et voilà.

SGA prend la 4e, les Nuggets sont galvanisés.

7-0 Denver en cours, plus que 5 points d’avance pour le Thunder.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 16, 2025

SGA prend sa quatrième en fin de deuxième quart, et laisse place à un gros run de 12-0 des Nuggets qui leur permet de recoller à quasi égalité juste avant la pause. Encore plus surprenant quand on remarque que Aaron Wiggins n’a pas joué une seule minute du quart-temps, qu’Isaiah Joe est quasiment sorti de la rotation depuis trois matchs. Les solutions étaient là, mais le COY 2024 a tout simplement choisi de ne pas les utiliser.

Et ce n’est pas la première fois que son coaching peut être remis en question dans la série. Ses choix ont notamment coûté le Game 1 au Thunder, quand il a ordonné à ses joueurs de faire faute très tôt dans le money time avec 3 points d’avance. Résultat, Denver ne flanche pas sur la ligne pendant que Chet, lui, oui, et Aaron Gordon nous sort sa meilleure imitation de Robert Horry juste derrière. Ça va tellement vite le basket.

AARON GORDON KNOCKS IT DOWN FOR THE DENVER WIN 😱😱😱

WHAT AN ENDING. pic.twitter.com/1yZtHMsnxI

— NBA on TNT (@NBAonTNT) May 6, 2025

Cela fait donc deux matchs où l’on peut se dire que si le coaching était différent, l’issue de la rencontre l’aurait été aussi. Attention à ne pas avoir de regrets, mais Mark Daigneault aura l’occasion de se rattraper dès dimanche soir, 21h30, dans un match 7 déjà immanquable !