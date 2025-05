Troisième Masters de la saison ce week-end, à Amsterdam, chouette, ça veut dire qu’on va pouvoir mater du 3×3 à des heures normales. Après un premier tournoi intéressant à Utsunomiya, les Stormers de Toulouse sont de nouveau de sortie avec leurs beaux maillots roses. Pour la win cette fois-ci ?

Une barbapapa, Rondoudou, Kate Winslet sur sa planche et les Stormers de Toulouse. Voilà à quoi nous fait penser la couleur rose aujourd’hui, qu’est-ce qu’on ferait pas pour gagner deux lignes dans un article.

Plus sérieusement ? Franck Seguela, Jules Rambaut, Hugo Suhard et Paul Djoko – tous dans le Top 20 mondial faut-il le rappeler – seront à Amsterdam ce week-end pour tenter d’accrocher un premier Masters à leur palmarès toulousain, eux qui comptent déjà quelques victoires de prestige de leur époque parisienne.

Pour cela il leur faudra passer sur le corps de Dusseldorf et Carolina en poule, en évitant si possible de terminer deuxième pour se bouffer les locaux d’Amsterdam dès les quarts, une équipe emmenée par un joueur dont on ne peut toujours pas écrire le nom de peur de faire un malaise cardiaque. Pour aller au bout il faudra de toute façon sortir du très lourd, puisque le Masters d’Amsterdam accueille quasiment toutes les meilleures équipes au monde (Miami, Vienne, Riffa, Liman…), toutes sauf ces gentils (non) Serbes de Ub, seule équipe très référencée manquant à l’appel cette fois-ci, parait qu’ils avaient pistoche.

Le programme des Toulousains :

11h20 : Toulouse vs Dusseldorf

15h05 : Toulouse vs Liman

Début des hostilités demain dans l’après-midi, et bracket final dimanche, avec on l’espère du rose partout. Messieurs, Amsterdamez, nous on sera là pour vous pousser.