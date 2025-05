Alors que les matchs vont se faire de plus en plus rares dans ces Playoffs NBA, la WNBA va prendre le relais avec une nouvelle saison pleine de promesse. Ouf, on aura notre dose de basket nocturne quotidienne, et ça commence dès ce soir à 1h30 du matin. Avis aux curieuses et aux curieux qui souhaiteraient monter dans le train, voici 10 bonnes raisons de monter à bord et choper les meilleures places !

Après une saison 2024 mémorable, la WNBA revient avec toujours plus de hype et de belles histoires à raconter, notamment en bleu-blanc-rouge. Mais avant de rentrer dans le détail, on révise ses classiques. La petite soeur de la NBA accueillera une nouvelle franchise cette année, et chacune des 13 équipes disputera 44 matchs de saison régulière. Les Playoffs opposeront ensuite les huit meilleures équipes à partir du 14 septembre prochain et on connaîtra les championnes WNBA le 17 octobre au plus tard. Autrement dit, c’est le meilleur divertissement possible en attendant la reprise de la saison chez les garçons. Maintenant que le cadre est posé, voici ce qui devrait vous faire cliquer sur la WNBA cette saison !

# Il y aura 10 Françaises sur les parquets WNBA cette saison

À notre team un peu chauvine, il y aura au moins 10 bonnes raisons de regarder la WNBA en 2025 et elles s’appellent Dominique, Gabby, Marine, Adja, Marième, Leïla, Bria, Janelle, Carla et Iliana. 10 Frenchies outre-Atlantique, c’est évidemment un record et une belle récompense pour la formation française qui s’améliore d’année en année. On a pris le temps de vous les présenter une à une juste ici. Bonne lecture et cocorico !

# Liberty vs Aces, l’heure de la belle ?

La saison dernière, les Las Vegas Aces étaient en quête du Threepeat. Menées par A’ja Wilson, Chelsea Grey, Jackie Young ou encore Kelsey Plum, les filles de Becky Hammon faisaient figure d’épouvantail mais elles sont tombées sur un os en demi-finale : le New York Liberty, qu’elles avaient battues lors des Finales WNBA 2023. Une belle revanche pour Breanna Stewart qui a dû céder son trophée de MVP à… A’ja Wilson, ainsi que pour Sabrina Ionescu et Jonquel Jones. Nous ne sommes peut-être qu’au début d’une rivalité historique entre les deux superteams de la Ligue qui font une nouvelle fois figure de favorites cette saison. 1 partout, balle au centre. Qui gagnera la belle ?

LIBERTY ELIMINATE ACES FROM THE WNBA PLAYOFFS 🤯 pic.twitter.com/L0gznVBE9y

— Bleacher Report (@BleacherReport) October 6, 2024

# La rivalité Caitlin Clark – Angel Reese

Déjà rivales durant leur carrière universitaire – on se rappelle de ces duels légendaires en March Madness – CC et Chi Barbie continuent d’écrire leur histoire parallèle chez les pros. La première a été élue Rookie of the Year, à un seul vote de l’unanimité. Cette voix, c’est Angel Reese qui l’a reçue, pour récompenser une saison rookie remarquable achevée en tête du classement des meilleures rebondeuses de la Ligue avec 13,1 prises (!!) de moyenne par match. Les deux joueuses ne s’apprécient pas et se prêtent volontiers au trashtalking mais elles entretiennent un respect immense et réciproque l’une envers l’autre, comme on a pu le constater pendant et après le All-Star Game lors duquel elles étaient coéquipières le temps d’un soir. Une rivalité sportive saine malgré ce que l’on peut parfois lire sur les réseaux sociaux, qui ne fait qu’accroître l’intérêt de la WNBA. Pas besoin de choisir un camp, juste apprécier deux carrières lancées sur des bases historiques et qui devraient nous réserver encore quelques moments iconiques !

CAITLIN CLARK TO ANGEL REESE CONNECTION 🍿#WNBAAllStar pic.twitter.com/nnjI75pyyj

— ESPN (@espn) July 21, 2024

# A’ja Wilson a faim de trophées

À 28 ans, la pivot des Aces de Las Vegas est en plein dans son prime avec un palmarès déjà long comme les bras de Dominique Malonga (lire par ailleurs). Triple MVP (2020, 2022, 2024), double championne WNBA (2022 et 2023) et MVP des Finales 2023, double championne du monde et olympique avec Team USA, A’ja est vorace en récompenses et elle n’a pas envie de s’arrêter là. De retour avec un esprit de revanche après l’élimination de Las Vegas par le Liberty en demi-finale la saison dernière, celle qui dominait déjà la Ligue aux points (26,9 pions de moyenne), aux contres (2,6 crêpes par match) et deuxième aux rebonds (11,9 boards par soir) la saison dernière risque encore de tout casser cette année avec son premier modèle de signature shoes aux pieds. En cas de nouvelle récompense individuelle suprême, elle dépasserait Lauren Jackson, Lisa Leslie et Sheryl Swoopes en devenant la première quadruple MVP de l’histoire de la WNBA.

Nike released the first commercial for A’ja Wilson’s signature Nike A’One shoe dropping May 6 💖 @_ajawilson22 pic.twitter.com/jQOyn6pvDw

— Nice Kicks (@nicekicks) May 3, 2025

# Les débuts de Paige Bueckers et Dominique Malonga en WNBA

Les deux premiers choix de la Draft 2025 cristallisent énormément d’attentes, c’est peu de le dire. De la génération Caitlin Clark / Angel Reese / Cameron Brink… Paige Bueckers est peut-être la joueuse la plus talentueuse, la phrase est aussi excitante que violente. Après avoir terminé son cursus NCAA très, très, très fort, Paige veut écrire une nouvelle… page de l’histoire de la WNBA et elle le fera sous le maillot des Wings de Dallas, espèces de Nuggets au féminin pour les amateurs de bouffe. Paige a les moyens d’être une joueuse à fort impact dès ses premières minutes avec les grandes, constat qui s’applique également à… Dominique Malonga !

Paige Bueckers tonight 🔥

• 10 points

• 4 rebounds

• 4/7 FG

• 2/3 3PM

pic.twitter.com/hVD1Le0IaZ

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 3, 2025

La Française a été draftée n°2 par le Storm de Seattle et fera équipe pour sa saison 1 avec Alysha Clark, Skylar Diggins, Ezi Magbegor, Katie Lou Samuelson ou, encore et surtout, la reine de ce monde Gabby Williams. Pièce centrale du projet de l’une des franchises historiques de la WNBA, Dom veut peser dans le game et on attendra tous secrètement le premier tomar de l’intérieure d’1m95 sur le sol américain et le tour du monde de highlights et de hype qui s’en suivra. C’est un vrai règne que peut engager la jeune Française de 19 ans, et ça commence dès demain à Phoenix !

Dominique Malonga is heading to Seattle as the No. 2 pick in the 2025 WNBA Draft presented by @StateFarm! pic.twitter.com/d20KS0PC8m

— WNBA (@WNBA) April 14, 2025

# Le retour de Cameron Brink

C’est le gros regret de la saison 2024. Pour son 15è match chez les pros, la numéro 2 de Draft, Cameron Brink, tombait à terre. Le verdict est terrible, une déchirure du ligament croisé antérieur gauche synonyme de fin de saison et d’absence de l’équipe de 3×3 aux Jeux olympiques. L’ailière des Sparks, incroyable contreuse, poursuit sa rééducation et devrait effectuer son retour dans quelques semaines, autour de début juin. On a hâte de retrouver l’un des visages de la WNBA du futur.

Cameron Brink was carried to the locker room after this play. pic.twitter.com/5TptEkw65a

— SportsCenter (@SportsCenter) June 18, 2024

# New York Liberty, objectif back-to-back

Défaite en finale en 2023 face aux Aces, on se rappelle du coup de chaud de Marine Johannes devant LeBron James notamment. Victoire en finale en 2024 face au Lynx de Minnesota, premier titre de l’histoire de la franchise, après une disette aussi longue que cele des Knicks malgré de nombreuses finales disputées en début de siècle. 2025… on part sur un back-to-back ? Marine Johannes est de retour pour l’accent français et les gros cross suivis de one-leg, Breanna Stewart, Sabrina Ionescu et Jonquel Jones sont toujours là, ainsi que les role players Leonie Fiebich ou Nyara Sabally, ça commence à faire une sacrée Dream Team pour Sandy Brondello. Une fois de plus, le turquoise sera de sortie du côté du Barclays Center, et tout autre résultat qu’un retour en Finales sera une déception pour le Liberty.

NYC, THIS IS FOR YOU!!!!🗽

YOUR 2024 WNBA CHAMPIONS🏆

WE ALL WE GOT, WE ALL WE NEED💯🗣️ pic.twitter.com/mjYZW9jZv5

— New York Liberty (@nyliberty) October 21, 2024

# L’année 1 du projet des Valkyries

Le saviez-vous, cet été Golden State aura son équipe en WNBA. L’avenir nous dira si la saison 1 des Valkyries nous offrira des saillies du parking de type Splash Bro, mais avant même le début de saison on peut déjà noter quelques noms bien connus de nos quotidiens. Carla Leite et Janelle Salaün pour commencer, cocorico, mais également Tiffany Hayes, entrevue à Paris en 2024 lors du tournoi 3×3, l’Australienne Stefanie Talbot ou encore les deux voisines Julie Vanloo et Kyara Linskens. Du soleil, de la francophonie en veux-tu en voilà, de la nouveauté et le parfum de Chef Curry au dessus de cette saison rookie. On achète !

Introducing the 2025 Golden State Valkyries — a roster built to rise, built to battle, and built for the Bay.

History starts now ✨🪽 pic.twitter.com/FAYFGozMMl

— Golden State Valkyries (@valkyries) May 14, 2025

# Une Free Agency mouvementée

On se souviendra longtemps de cette intersaison 2024-25 en WNBA. On a d’abord dû dire au revoir à une légende sacrée, Diana Taurasi. Celle qui est considérée comme la GOAT par de nombreux fans a fait ses adieux à 42 ans, le temps de s’offrir une sixième médaille d’or olympique rien que ça. Sur le marché des agents-libres, on retiendra surtout la signature de Brittney Griner au Atlanta Dream. Le Mercury a perdu deux de ses visages les plus célèbres mais compense avec les arrivées d’Alyssa Thomas, Satou Sabally ou encore Sami Whitcomb. Mais le blockbuster trade de l’été impliquait les Sparks, les Aces et le Storm. Pour la première fois de l’histoire de la Ligue, deux first picks ont fait leurs valises en même temps. Direction Los Angeles pour Kelsey Plum tandis que Jewell Loyd va renforcer la superteam de Las Vegas. Seattle n’est pas non plus à plaindre avec le 2è choix de la Draft 2025 (devenue Dominique Malonga), le 1er tour de Draft 2026 des Aces et Li Yueru. Il nous faudra quelques semaines pour nous habituer à les voir sous leurs nouvelles couleurs mais c’est un vrai bold move qui fait bouger l’échiquier de la WNBA.

Breaking: The Seattle Storm are trading six-time All-Star Jewell Loyd to the Las Vegas Aces in a multi-team move that sends three-time All-Star Kelsey Plum to the Los Angeles Sparks, sources tell @ShamsCharania, @ramonashelburne, @alexaphilippou and @kendra__andrews. pic.twitter.com/vrHRsqBlFq

— ESPN (@espn) January 27, 2025

# Une ligue de plus en plus hype

Depuis l’arrivée de Caitlin Clark dans nos vies, le basket féminin a pris une autre dimension. Sportivement d’abord, avec de plus en plus de concurrence et une ligue obligée d’accélérer ses projets d’expansion pour permettre à tous les plus grands talents de s’exprimer chez elle. D’un point de vue business aussi, les joueuses sont désormais en position de force pour renégocier leurs conditions de travail à la hausse après des décennies à se partager des miettes. Et médiatiquement, la WNBA est beaucoup plus suivie depuis l’année dernière. Vu la lourdeur de cette nouvelle Draft, ça devrait continuer de monter crescendo. En France, on est largement servis avec beaucoup de contenu de qualité sur toutes les plateformes possibles. Honneur aux pionniers de Swish Swish qui font un travail exceptionnel au quotidien depuis 2019. Réseaux sociaux, podcasts, articles, ils sont vraiment partout et pour ne rien gâcher leur site est un petit bijou technique. Les comptes de franchises FR sont aussi de plus en plus nombreux et assidus sur les réseaux habituels et on termine avec “W”, le nouveau podcast de Grégoire MBV dédié à la WNBA. La ligue féminine prend aussi de plus en plus de place dans l’agenda TrashTalk et nous continuerons de la suivre assidûment pour que vous ne ratiez rien de cette saison excitante. Sur le site, ça se passera dans cette belle catégorie dédiée.

Il n’y a jamais eu autant de hype autour du basketball féminin et on ne va pas s’en plaindre ! Si vous n’êtes pas encore monté dans le train, c’est le moment où jamais car la WNBA est bien lancée et elle ne va plus regarder en arrière. Bonne saison à toutes et à tous !