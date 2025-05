Même malade, Jamal Murray savait qu’il jouerait le Game 6 (et il a été incroyable)

Précieux cette nuit dans la victoire des siens, Jamal Murray est passé par toutes les émotions puisqu’il s’était réveillé malade hier… Un petit virus qui n’a pas empêché le joueur de mettre son short cette nuit.

Les fans des Nuggets vont probablement parler de ce match comme le “Flu Game” de Jamal Murray, en référence à Michael Jordan. Malade toute la journée d’hier, le meneur des Nuggets n’est pas arrivé au Game 6 dans les meilleures dispositions.

Peu importe, car il a livré un match particulièrement solide avec 25 points, 8 rebonds et 7 passes pour valider la victoire de Denver.

En conférence de presse, Jamal Murray a été interrogé sur sa santé et s’il a été question d’une possible indisponibilité. Un scénario balayé d’un revers de la main par le joueur, qui ne comptait pas laisser un virus pourrir sa fin de série face au Thunder.

[Est-ce qu’à un moment, vous avez songé à ne pas jouer ce match ?] “Non, Je me suis levé ce matin, je suis allé à la clinique pour me faire tester sur plusieurs choses. C’était négatif donc j’étais assez content. Mais dans ma tête, j’allais jouer dans tous les cas.”

“I was always gonna play.”

Si le joueur était certain d’être en tenue, il ne nie pas qu’il était loin d’être au max de ses capacités.

“Je veux dire que tout me dérangeait. Quand le match commence, que l’équipe a besoin de vous, que l’adrénaline monte et que vous voyez quelques tirs rentrer ou quoi que ce soit d’autre, il suffit d’encaisser et de faire avec.”

Jamal Murray a désormais deux jours pour pleinement récupérer avant le match le plus important de l’année pour les Nuggets.

