Shai Gilgeous-Alexander prêt pour un Game 7 “à la vie, à la mort”

Battu cette nuit par les Nuggets, le Thunder va devoir disputer un Game 7 ce dimanche à la maison pour chercher une qualification en Finales de Conférence. Shai Gilgeous-Alexander a déjà annoncé la couleur, ce sera un match “à la vie, à la mort”.

Le Thunder et les Nuggets sont au coude à coude et il faudra un Game 7 pour les départager dans cette série. Un scénario qui emballe déjà Shai Gilgeous-Alexander. Le meneur star du Thunder, et possible MVP 2025, a déjà hâte d’être à dimanche.

“C’est à la vie à la mort. C’est la raison pour laquelle vous vivez. C’est ce pour quoi vous avez travaillé toute votre vie. Soit votre rêve se poursuit, soit il prend fin, alors vous vous donnez à fond sur le terrain et vous devez vivre avec le résultat. C’est excitant, c’est certain”.

“It’s do or die. It’s what you live for. It’s what you worked your whole life for.”

Pour espérer gagner dimanche, il faudra un gros match de SGA mais aussi de ses lieutenants. Jalen Williams est totalement passé à côté cette nuit. Le meneur a quand même pris la défense de son coéquipier, et il s’attend à le voir bien meilleur dès le prochain match.

“C’est la vie. C’est le basket. Ce soir, ce n’était pas son soir, c’est clair. Ce qui est bien, c’est qu’il aura l’occasion de faire oublier ça s’il fait un gros match dimanche”.

Source texte : NBA