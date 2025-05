Game 6 entre Knicks et Celtics cette nuit, au Madison Square Garden. Un match ultra important, de la tension, des prix exorbitants, mais on peut déjà vous annoncer qui sera au premier rang. Timothée Chalamet ne louperait un match des Knicks sous aucun prétexte pendant ces Playoffs, Hollywood attendra.

Spike Lee, Ben Stiller… les Knicks continuent d’être l’équipe préférée de ton acteur préféré, et Timothée Chalamet en est le dernier ambassadeur. L’acteur franco-américain est un des plus en vogue à Hollywood en ce moment, notamment après ses performances dans la saga Dune, mais aujourd’hui, le grand écran est loin d’être sa priorité.

Spike Lee and Timothée Chalamet at the Knicks game 📸 pic.twitter.com/NDqzsjxvWa

— Film Updates (@FilmUpdates) May 10, 2025

Cinq, voici le nombre de matchs des Knicks auquel a assisté Chalamet depuis le début des Playoffs. Sur 11 rencontres possibles, dans le jargon, on appelle ça des bons pourcentages. Surtout que le natif de la Big Apple n’a pas choisi les matchs les plus simples. On l’a par exemple aperçu à Detroit pour le match 3 du premier tour, mais également à Boston mercredi soir pour le Game 5. Peu importe que ce soit à la maison ou pas, Timothée Chalamet est toujours là au premier rang pour soutenir Jalen Brunson et compagnie.

Et même quand il ne peut pas être présent sur place, l’acteur de 29 ans trouve un autre moyen de montrer son dévouement. Il a par exemple séché volontairement le Met Gala 2025, pour pouvoir regarder tranquillement le premier match de sa franchise de cœur face aux Celtics. On ne peut qu’applaudir l’investissement.

Timothèe Chalamet skipped the Met Gala to watch Knicks’ Game 1 on an iPad 😂💯 pic.twitter.com/bsGc8vQ00W

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 6, 2025

Mieux que ça, il a réussi l’exploit de faire de sa compagne Kylie Jenner (née et élevée à LA) une supportrice de la franchise orange et bleue. Bon, déjà c’est peut-être la plus grosse performance de tous ces Playoffs finalement, mais en plus, on peut vous assurer que si Jordan Poole était sur le terrain à ce moment-là, les 100 points de Wilt ne seraient plus qu’un lointain souvenir.

Cette passion pour l’équipe new-yorkaise, Tim l’a depuis sa naissance dans la Grosse Pomme. En 2010, alors qu’il n’avait que 14 ans, l’ado attendait déjà à la sortie du Garden pour un autographe d’Amare Stoudemire. Ça c’est de la réf d’OG.

Timothée Chalamet waited outside to get Amar’e Stoudemire’s autograph when he was 14…

Now he’s 29 and hanging with the Knicks legend 🗽🔥

(via @RealChalamet) pic.twitter.com/MXDp0C2YiT

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 13, 2025

On espère donc pour lui que les Knicks termineront le travail devant ses yeux dès cette nuit. Notez d’ailleurs qu’en tant que fan de St Étienne, il aurait bien besoin de ça pour contrebalancer.

En tout cas, quand vous vous réveillerez le matin, que votre compagne/compagnon ou votre famille vous dira que vous abusez à vous impliquer autant pour 15 gars que vous ne connaissez pas, répondez-leur que vous êtes juste un peu plus comme Timothée Chalamet… Lisan al-Gaib !

Kylie Jenner, Jordyn Woods and Timothée Chalamet after the Knicks’ win 😂 pic.twitter.com/Qf2ZJx1Y4K

— SportsCenter (@SportsCenter) May 13, 2025