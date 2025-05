Nikola Jokic donne les clés du Game 7 entre les Nuggets et le Thunder

Après la victoire des Nuggets face au Thunder cette nuit, on aura officiellement droit à un Game 7 ce weekend entre les deux équipes. En conférence de presse, Nikola Jokic a donné les éléments clefs d’une potentielle qualification.

48 minutes, c’est ce qui sépare le Thunder ou les Nuggets d’une Finale de Conférence Ouest. Avec 3-3 dans la série dont une victoire à l’extérieur des deux côtés, bien malin celui qui pourra annoncer le vainqueur du Game 7 de dimanche.

En conférence de presse après le Game 6, Nikola Jokic a été interrogé sur les points clefs qui feront la différence dimanche lors du Game 7.

“Probablement la défense, je pense que c’est la défense et les petits détails. Les rebonds pour nous, surtout parce qu’ils attaquent beaucoup le panier. Les pertes de balle pour nous. Cela dépend de la façon dont le match débute aussi, si nous ralentissons le tempo ou s’ils l’accélèrent. Je pense que cela dépend de la façon dont le match commence, parce qu’ils veulent pousser le rythme pour trouver des ouvertures. Nous voulons un tempo un peu plus lent. Je pense donc que c’est intéressant à observer, et je pense que les détails tels que le box out, les rebonds et les turnovers décideront probablement du vainqueur”. – Nikola Jokic

S’il ne la mentionne pas, l’expérience devrait aussi avoir son rôle à jouer dans cette série. En effet, Denver va disputer son 7ème Game 7 sous l’ère Nikola Jokic. Les Nuggets présentent d’ailleurs un bilan positif de 4 victoires pour 2 défaites en la matière.

To be absolutely precise: Two of those Game 7s were in the Disney World bubble, so it’ll be the first true Game 7 on the road in the Jokic Era to go with four in Denver. https://t.co/Cg0fb8GOZm pic.twitter.com/h5la0bAhsX

— Keerthika Uthayakumar (@keerthikau) May 16, 2025

Du côté du Thunder, on est beaucoup moins habitué à ce genre de matchs. Il faut remonter à 2020 pour trouver trace d’un Game 7 et seuls Shai Gilgeous-Alexander et Lu Dort étaient présents dans le roster actuel. Si d’autres joueurs (Alex Caruso, Isaiah Hartenstein) ont une expérience solide en Playoffs, il est clair que le vécu dans les moments chauds est clairement en faveur de Denver. De quoi faire la différence dimanche soir ?

Source texte : Keerthika Uthayakumar