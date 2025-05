Les pépites à découvrir à l’Incroyable Brocante Sports 2025

Dans quelques heures, on se retrouvera à Ground Control pour vivre la quatrième édition de l’Incroyable Brocante Sports tous ensemble. Une journée qui s’annonce encore riche en rencontres… et en trouvailles. Pour vous aiguiller un peu, nos exposants vous ont listé leurs produits les plus stylés à retrouver sur leurs stands ce dimanche 18 mai.

Pour ceux qui veulent vraiment obtenir les meilleures pépites, une billetterie est disponible pour avoir accès au lieu en avant-première de 9h à 10h du matin (juste ici).

Assez parlé, voici un aperçu des trésors que vous pourrez retrouver sur les stands de l’Incroyable Brocante Sports, ce dimanche 18 mai à Ground Control (Paris 12). Chaque exposant a répertorié un produit pépite qui se démarque par sa rareté, un produit insolite et un produit abordable pour satisfaire toutes les bourses. Fans de basketball, de football, de tennis, de rugby ou de curling… il y en aura vraiment pour tout le monde !

Mats Drawing

El Futbol de Oro

The Football Market

Slam Deck

Tissu et Ballon Rond

Les Maillots d’hier

Joga Boot

Le Lancer Franc

All-Star Vintage

Nemanja Football Shop

Morgan Leclerc

Apanage Vintage

Patrimoine S Gallery

VTM Football Shop et BRN Football

Friperie Sportive

