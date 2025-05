Aaron Gordon, le monsieur clutch des Nuggets a encore frappé

Déjà décisif à deux reprises avec des game winners dans ces Playoffs 2025, Aaron Gordon a remis sa cape de monsieur clutch cette nuit face au Thunder. L’ailier-fort confirme sa forme incroyable du moment.

Si on devait faire la liste des joueurs les plus en forme sur ces Playoffs 2025, Aaron Gordon serait sans doute très bien placé dans la hiérarchie. Moins flashy que son compère de raquette, Nikola Jokic, Gordon enchaine les matchs pleins sur cette postseason, apportant sa défense, son jeu juste et son scoring.

Mais ce qui caractérise beaucoup Aaron Gordon sur ces Playoffs 2025, c’est sa capacité à être clutch. On l’a mentionné plus haut, Aaron Gordon a déjà été le héros de deux rencontres pour Denver. Cette nuit, c’est tout le collectif qui est à mettre en avant, mais AG n’a pas été en reste niveau gros shoot à prendre. C’est lui notamment qui a égalisé à 102-102 en toute fin de money time, avec un énorme tir à 3-points dans le corner.

Le shoot IMMENSE (!!!) d’Aaron Gordon pic.twitter.com/78aNNPKmFp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 10, 2025

En prolongation, il a remis ça avec le dagger pour finir le Thunder, cette fois sur la tête de Chet Holmgren.

Aaron Gordon with the dagger jumper for the Nuggets to go up 2-1

It never freaking ends with this guy, this is real black magic broo. pic.twitter.com/NPIBQ5uq1b

— SM Highlights (@SMHighlights1) May 10, 2025

Pas peur de mettre les gros shoots le garçon et ses coéquipiers ont logiquement sorti les louanges en conférence de presse d’après-match, à commencer par Jamal Murray. Des propos rapportés par Brendan Vogt de DNVR Nuggets.

Jamal Murray on Aaron Gordon being clutch:

“Just being ready for the moment. You put a lot of work in all your life to shine in certain moments. You just don’t know when they will come…AG is always ready for the moment.”

— Brendan Vogt (@BrendanVogt) May 10, 2025

“Il faut être prêt pour le moment présent. On travaille beaucoup tout au long de sa vie pour briller à certains moments. Vous ne savez pas quand ils se présenteront… AG est toujours prêt pour ces moments.”

Pour Michael Porter Jr., son coéquipier est carrément aidé par les cieux, vu son niveau actuel.

Michael Porter Jr. on Aaron Gordon:

“AG. He must have the Angels with him. I’m so proud of him and happy for him.”

— Brendan Vogt (@BrendanVogt) May 10, 2025

“AG [Aaron Gordon, ndlr]. Il doit avoir les anges avec lui. Je suis si fier et heureux pour lui”.

Source texte : Brendan Vogt