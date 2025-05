Résumé NBA de la nuit : deux séries à 2-1, ces Playoffs sont décidément fantastiques !

Deux matchs, deux séries qui sont désormais à 2-1. Les Cavaliers ont sauvé leur peau dans un match décisif à Indiana, tandis que les Nuggets ont tapé le Thunder au bout de la prolongation à Denver. Une soirée superbe, voici donc le résumé NBA de la nuit !

Les résultats de la nuit

Pacers (2) – Cavaliers (1) : 104-126 (les stats)

: 104-126 (les stats) Nuggets (2) – Thunder (1) : 113-104 a.p. (les stats)

Ce qu’il faut retenir

Le highlight de la nuit

La nuit des Français

Pas de Français sur les parquets cette nuit.

