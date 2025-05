Celtics 0 – 2 Knicks : c’est quoi ce bordel ?! Apéro TrashTalk

C’est parti pour un apéro TrashTalk spécial Celtics – Knicks ! Stupeur après deux matchs, c’est New York qui mène 2-0 dans cette série, face à une équipe de Boston qui n’arrive pas à rester sérieuse pendant 48 minutes. On se pose dans le canap’ pour en parler.

Alors que le Game 1 nous avait déjà réservé quelques surprises entre Knicks et Celtics, le Game 2 a confirmé les sentiments du premier match. Boston écoeurant de stupidité dans le money time, New York hyper compétitif et aux nerfs solides, c’est quoi ce début de série de fou ?! Maintenant qu’on va au Madison Square Garden, que va-t-il se passer ? Le champion en titre va exploser en plein vol ? Et est-ce que les Knicks finissent ça bientôt ? C’est l’heure de l’Apéro TrashTalk !