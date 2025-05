En surclassant les Celtics dans le Game 6 cette nuit (119-81), les Knicks ont décroché leur billet pour les Finales de Conférence Est. C’est la première fois depuis… 2000 qu’on peut prononcer cette phrase.

Le résumé de la victoire historique des Knicks

Il y a un an, les Knicks étaient passés à une victoire au Madison Square Garden d’une qualification pour le dernier carré des Playoffs NBA. Cette fois-ci, ils ne sont pas passés à côté.

Face à des Celtics privés de Jayson Tatum, et en tête 3-2 dans la série, les Knicks ont saisi leur chance à deux mains dans le match le plus important de la franchise depuis 25 ans. C’est en effet en 2000 – avec Latrell Sprewell, Allan Houston et un vieux Patrick Ewing – que New York a disputé sa dernière finale de conférence. En face il y avait les Indiana Pacers, que les Knicks retrouveront la semaine prochaine. Un signe du destin.

Sur le dernier quart de siècle, les Knicks sont tombés à trois reprises au stade des demi-finales de conférence mais ont surtout connu deux gros trous d’air, lors des années 2000 et puis dans la deuxième partie des années 2010, une période particulièrement noire où les Playoffs ne représentaient qu’un rêve lointain. L’arrivée du manager Leon Rose et du coach Tom Thibodeau en 2020 a néanmoins changé la trajectoire de la franchise, qui a su se reconstruire sous l’impulsion notamment de Jalen Brunson.

Les gros moves réalisés ces derniers mois / années (OG Anunoby, Mikal Bridges, Karl-Anthony Towns) ont fini par porter leurs fruits malgré les doutes qui entouraient le groupe de Thibs, qui veut désormais aller encore plus loin.

Les Knicks ont l’occasion de jouer les Finales NBA pour la première fois depuis 1999.

Une pensée émue pour mes fans des Knicks, de longue date comme de moins longue date, qui vivent ce bonheur ❤️

New York dans le dernier carré…

La dernière fois que c’est arrivé, c’était en 2000 on payait encore en francs et Anthony Edwards était pas né.

PROFITEZ AU MAX !! 👏👏

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025