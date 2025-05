Champions NBA l’an passé, les Celtics voulaient devenir la première équipe depuis la dynastie Warriors à remporter deux titres NBA consécutifs. Ils ont fini par tomber contre New York, et il n’y aura donc pas de back-to-back cette saison. Une série qui dure depuis 2018.

Raptors, Lakers, Bucks, Warriors, Nuggets, Celtics.

Sur les six dernières saisons NBA, on a eu six champions différents. Si Denver – toujours en course – a encore l’opportunité de briser cette série, celle des back-to-backs manqués va se prolonger après l’élimination de Boston contre New York cette nuit.

🚨 LA SÉRIE CONTINUE !

Il n’y a toujours pas de back to back en NBA depuis les Warriors en 2017-18…!

8 champions différents en 8 ans : on est dans une ère de parité maximale, il y aura un nouveau roi dans 1 mois ! 🏆 pic.twitter.com/5cdkchwIJN

Dans une Ligue qui a connu plusieurs dynasties et de nombreuses équipes marquantes au fil des décennies, ce n’est que la deuxième fois qu’on voit une période aussi longue avec autant de champions différents. Il y avait déjà eu six équipes titrées différentes entre 1975 et 1980. Ce record peut être battu dès demain en cas d’élimination des Nuggets face au Thunder.

Autre preuve que nous sommes véritablement dans l’ère de la parité en NBA : six des sept derniers champions n’ont pas réussi à atteindre les finales de conférence l’année suivant leur titre de champion. Seuls les Warriors étaient revenus sur la grande scène, eux qui ont perdu en Finales NBA en 2019 dans leur quête (manquée) du three-peat.

With the Celtics’ elimination tonight, six out of the past seven champions have failed to reach the conference finals the following season. pic.twitter.com/niHtcwbNjT

