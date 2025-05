Cette nuit face aux Celtics, les Knicks avaient rendez-vous avec leur histoire. Ils devaient gagner, ils ne pouvaient pas laisser passer cette chance de rallier les Finales de Conférence. Bonne nouvelle pour les fans, ils y ont même mis la manière, en mode record.

Avant ce match ? La plus grosse victoire de l’histoire des Knicks en Playoffs remontait à… 1970. Chez TrashTalk, seul Alexandre Martin était né et il fêtait alors ses 18 ans. Un +36 face à Milwaukee, tah l’époque, et depuis morne plaine, pas d’énorme fessée à se mettre sous la dent, à peine un petit +30 face aux Pacers la saison passée.

Les Knicks ont donc rajouté à leur victoire un peu de sel historique, histoire qu’on se souvienne de ce jour où la franchise new-yorkaise est revenue en finale de conférence pour la première fois depuis un quart de siècle. Et tiens, vous voulez une autre stat ? Peut-être encore plus significative au vu du nombre de matchs joués et de l’histoire des deux franchises ? Ce -38 est la troisième plus grosse défaite de l’histoire des Celtics en Playoffs, derrière un -46 en 2017 face aux Cavs de LeBron et un -47 en 95 face au Magic de Shaq.

Bref, cette nuit ce ne fut pas qu’une fessée, ce fut une raclée… historique.