Après la terrible blessure de Jayson Tatum et la troisième défaite de Boston face aux Knicks, nombreux sont ceux qui enterraient les Celtics. Mais le champion en titre a répondu en… champion hier, avec notamment Jaylen Brown en mode patron. JB prévient : Boston n’est pas encore mort !

Avec ses 26 points, 8 rebonds et 12 passes en 37 minutes, Jaylen Brown s’est comporté en leader cette nuit. Sur le parquet, mais aussi dans les vestiaires et en conférence de presse d’après-match.

“Je sais que c’est facile de faire une croix sur la saison après ce qu’il s’est passé avec JT (Jayson Tatum), mais il reste des matchs à jouer. Je crois en ce groupe. Ce n’est pas encore l’heure de nous enterrer.”

C’est typiquement le genre de décla qu’on peut ranger aux côtés de “The energy just shifted” ou “Don’t let us get one”, prononcées par Jaylen Brown ces dernières années pour booster son équipe de Boston. Malgré le contexte actuel, ce n’est pas le moment de chercher des excuses, et JB voulait transmettre ce message à ses copains.

“Don’t count us out just yet.”

Jaylen Brown says the Celtics aren’t done after the Game 5 win 😤 pic.twitter.com/ikr0ZmyL0N

— ESPN (@espn) May 15, 2025

Les Celtics peuvent-ils réaliser une remontada improbable face aux Knicks sans Tatum ? Brown pense que oui, mais à une condition.

“Défense. Je ne parle que de ça. Rien ne doit être facile (pour l’adversaire), il faut trouver des moyens pour enchaîner les stops, on doit puiser au fond de nous, mano a mano, remporter nos match-ups, jouer dur en défense. C’est sur ça qu’on appuie.”

La force collective et défensive démontrée par le champion en titre lors du Game 5 a de quoi donner de l’espoir aux fans des Celtics, évidemment dévastés par la blessure de Jayson Tatum en début de semaine.

Néanmoins, le plus gros challenge qui attend le champion en titre est celui de vendredi : un Game 6 dans un Madison Square Garden en fusion, avec les Knicks qui ont la possibilité d’atteindre les Finales de Conférence Est pour la première fois depuis 2000.

Source texte : conférence de presse