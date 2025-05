Actuellement à Chicago dans le cadre du NBA Draft Combine, Maxime Raynaud a marqué les esprits lors de son premier match de scrimmage devant les scouts des 30 franchises. La cote du Français pourrait encore monter avant la Draft, le 25 juin prochain.

Auteur d’une saison historique avec Stanford, Maxime Raynaud ne se met aucune limite. Le pivot de 22 ans sera l’un des doyens de cette cuvée de Draft et il montre qu’il est déjà NBA-ready. Pour sa première opposition en 5-contre-5 avec la Team Williams cette nuit, le Français a dominé ses adversaires dans la raquette. Titulaire, il a fait étalage de ses capacités de finition des deux mains près du cercle tout en opérant une moisson de rebonds. Le Parisien a aussi pu exprimer son adresse extérieure avec deux tirs primés et termine meilleur marqueur de la rencontre avec 20 points à 7/12 au tir dont 2/5 de loin.

Maxime Raynaud a impressionné les scouts lors de son 1er scrimmage au Draft Combine 💪🇫🇷

🔹20 points

🔹7/12 au tir

🔹2/5 de loin

🔹4/4 LF

🔹9 rebonds

🔹3 assists

🔹24 minutes

Une bonne attitude, du jeu au poste et du playmaking. Sa cote va grimper 📈

pic.twitter.com/yrWc4kILSb

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 15, 2025

Dans l’attitude aussi, Maxime Raynaud s’est démarqué avec des instincts de leader et une énergie constante des deux côtés du terrain, n’hésitant pas à donner des instructions à ses coéquipiers. Le Français auteur de “la performance la plus marquante de la journée” selon l’expert ESPN, Jonathan Givony, a attisé la curiosité des scouts NBA présents à Chicago.

Le Cardinal a rassuré en défense, l’un de ses axes de développement les plus importants. Parfois jugé léger sur le plan athlétique par certains observateurs, Raynaud a compensé par son intensité. La présence de son double mètre s’est faite ressentir avec une grosse force de dissuasion dans les tirs adverses et une belle lecture des écrans loin du cercle.

Plus tôt au Draft Combine, Maxime Raynaud a été mesuré dans tous les sens, confirmant son statut de seven footer si cher aux recruteurs. Il s’est aussi fait remarquer lors des exercices de tirs en envoyant un 16/25 à 3-points (62%) et un impeccable 10/10 aux lancers. Traduction, il n’y aura pas de Hack-a-Raynaud à l’échelon supérieur.

Les mesures officielles de Maxime Raynaud 🇫🇷 sont tombées au Draft Combine :

📏 Taille (sans chaussures) : 214 cm

📏 Poids : 107 kg

📏 Envergure : 217 cm

📏 Hauteur bras levés : 280 cm

Taillé pour la NBA https://t.co/s1nWBkdjQE

— Benoît TrashTalk (@We_Want_Tacos) May 13, 2025

Devant les médias, Maxime Raynaud s’est également confié sur ses principales sources d’inspiration parmi les joueurs européens évoluant en NBA. Le jeu au poste d’Alperen Sengun, la science du rebond de Domantas Sabonis et l’incroyable Nikola Jokic sont autant de références dont le Français souhaite s’inspirer pour briller au niveau supérieur.

Enfin, le dernier bonbon de ces premiers jours au Draft Combine concerne son cinq majeur européen all-time avec Tony Parker, Luka Doncic, Nicolas Batum, Dirk Nowitzki et Pau Gasol. On ne peut que valider.

Annoncé entre la fin du premier tour et le début du deuxième, Maxime Raynaud saisit chaque opportunité qui lui est donnée pour montrer son plein potentiel avant la Draft NBA 2025. S’il poursuit sur sa lancée, sa cote pourrait augmenter. Les seven footers mobiles, intelligents et capables de shooter, ça ne court pas les rues. Même en NBA.