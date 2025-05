En s’imposant face aux Warriors cette nuit, les Wolves ont validé leur ticket pour les finales de conférence. Une deuxième qualification consécutive dans le dernier carré pour Minnesota, et donc aussi pour Rudy Gobert, qui ne veut pas s’arrêter en si bon chemin.

Avant d’arriver chez les Wolves en 2022, Rudy Gobert a passé quasiment une décennie à Salt Lake City. Une décennie où il a disputé les Playoffs à six reprises avec le Utah Jazz, mais sans jamais dépasser le stade des demi-finales de conférence.

Le géant français est désormais dans le Final Four des Playoffs NBA, pour la deuxième fois en trois ans à Minnesota,

Past 2 seasons for Rudy Gobert.

-Eliminated every allegation

-Olympic Medalist

-DPOY

-1st Team All Defense

-1st time Father

-Back 2 Back WCFs 🤷🏽‍♂️ pic.twitter.com/c2op2gpHat

— Stifle-Tower27 (@Stifle_Tower27) May 15, 2025

Auteur de 17 points, 8 rebonds et 1 contre à 8/9 au tir cette nuit, Rudy Gobert a encore une fois été l’un des grands artisans de la victoire décisive de Minnesota, comme face aux Lakers au tour précédent. De quoi fermer la bouche de ceux qui continuent à jouer les sceptiques avec le Frenchie.

Néanmoins, Rudy n’est pas satisfait. Il était déjà en finale de conf’ l’an dernier avant de tomber en cinq matchs contre Luka Doncic et Dallas. Tout ce qu’il veut désormais, c’est monter encore plus haut et découvrir l’atmosphère unique des Finales NBA.

“C’est bien de revenir à ce stade (les finales de conférence, ndlr.), mais on a encore faim. Pour moi, personnellement, je veux juste continuer d’écrire mon histoire. […] J’essaye tout simplement d’accomplir mon rêve, mon objectif : gagner un titre. C’est tout ce qui compte pour moi.”

En Finales de Conférence Ouest, Rudy Gobert et ses potes affronteront soit Oklahoma City soit Denver (3-2 pour le Thunder). Un énorme challenge peu importe l’adversaire, pour tenter d’offrir aux Wolves les premières Finales NBA de leur histoire.

Source déclaration : conférence de presse d’après-match