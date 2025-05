En parallèle de la grande fête au Madison Square Garden débutait cette nuit la saison de WNBA. Trois matchs, les débuts de Paige Bueckers avec les Wings ou de Carla Leite avec les Valkyries, entre autres. On fait le point !

Les résultats de la nuit :

Washington Mystics – Atlanta Dream : 94-90

Dallas Wings – Minnesota Lynx : 84-99

Golden State Valkyries – Los Angeles Sparks : 67-84

Première nuit de la saison et, non pas des statements, mais plutôt des confirmations, en voici quelques unes à la volée. Brittney Griner se sent bien avec son nouveau maillot du Dream (18 points, 8 rebonds) et elle a trouvé en Allisha Gray (25 points) une bonne copine. Première défaite néanmoins pour Atlanta, car en face la rookie Sonia Citron était pulpeuse avec 19 points à 6/7 au tir, on se déteste déjà tellement en pensant à tous les jeux de mots catastrophiques qui vont arriver chaque matin.

La n°1 de la Draft Paige Bueckers faisait aussi ses grands débuts mais elle a galéré avec seulement 10 points à 3/10. En face les finalistes WNBA en titre du Lynx ont déroulé en deuxième mi-temps, et la daronne Napheesa Collier a déjà fait des siennes avec 34 points, 4 rebonds et 4 passes. A noter également les premières minutes en WNBA pour la Française Marième Badiane.

NAPHEESA COLLIER TONIGHT 🔥

• 34 POINTS

• 4 REBOUNDS

• 3 ASSISTS

• 12/21 FG

pic.twitter.com/PMqXFmaC4Y

— Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) May 17, 2025

Dans le troisième match c’était le baptême du feu pour la toute nouvelle franchise des Valkyries de Golden State, la Française Carla Leite a joué un peu mais n’a pas trouvé la cible, et globalement les Valkyries en ont chié face à des Sparks emmenées par une incroyable Kelsey Plum, pour son premier match avec la franchise de Los Angeles. 37 points, 6 passes et 5 steals, en voilà des débuts en fanfare pour l’ancienne meneuse des Aces.

Kelsey Plum in her Sparks debut 🔥🪣

✨37 PTS

✨6 AST

✨5 STL pic.twitter.com/t63WZvGiFs

— Bleacher Report (@BleacherReport) May 17, 2025

Trois matchs cette nuit, trois ce soir, avec les débuts logiquement de Dominique Malonga et Gabby Williams avec Seattle, de Marine Johannes et du Liberty face à la MVP A’Ja Wilson et les Aces ou encore le duel entre Angel Reese et Hailey Van Lith (Chicago) et Caitlin Clark (Indiana). On garde un œil, heureusement qu’on en a deux.