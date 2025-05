La saison passée, quelques semaines après leur affrontement en demi-finale de conférence (victoire des Pacers au Game 7, au Madison), Jalen Brunson et Tyrese Haliburton s’étaient retrouvés… sur un ring de catch. Le divertissement ultime, avant la revanche sur les parquets à partir de lundi.

WWE SmackDown, au Madison Square Garden, Logan Paul vs LA Knight… et le duel Tyrese Haliburton vs Jalen Brunson ! C’était il y a un peu moins d’un an, on avait bien ri, et forcément le duel à venir entre les deux meneurs nous a donné envie de ressortir cette pépite.

🔥 JALEN BRUNSON vs TYRESE HALIBURTON 🔥

NOUS Y SOMMES

C’ÉTAIT ÉCRIT pic.twitter.com/TkWHLtRLKr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

Logan Paul qui introduit Tyrese Haliburton devant le public de New York à Smackdown au Madison Square Garden 😭 pic.twitter.com/7qVF53NLTn

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2024

JALEN BRUNSON VS TYRESE HALIBURTON LE DIVERTISSEMENT ABSOLU 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/VFnYMqjuXr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 29, 2024



Pour la petite histoire, si Jalen Brunson regarde sa main en montant sur le ring c’est car il s’était blessé lors du Game 7, et la présence de Tyrese ce jour-là au Madison est bien sûr un clin d’oeil à son officieux statut de bourreau de New York la saison passée. De l’acting comme on l’aime, mais à partir de lundi ça rigolera beaucoup moins sur le parquet avec le Game 1 de ces superbes Finales de Conf, aussi improbables que finalement mérités pour les deux équipes cette saison. Alors, qui passera par dessus la troisième corde le premier ?