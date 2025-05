Il n’y a pas eu de miracle pour les Celtics, qui sont lourdement tombés face aux Knicks lors du Game 6. Les erreurs commises en début de série et la terrible blessure de Jayson Tatum ont eu raison du champion en titre, qui avait comme ambition de réaliser le doublé cette année.

Non seulement les Celtics n’ont pas réussi à devenir la première équipe depuis les Warriors de 2018 à remporter deux titres NBA consécutifs, mais ils n’ont même pas su se qualifier pour les finales de conférence. Et ça, fallait oser l’annoncer avant le début de la saison, et même avant les Playoffs suite à une régulière très solide à 61 victoires pour Boston (avec notamment Payton Pritchard 6e Homme de l’Année).

Bien évidemment, l’image qu’on retiendra avant tout, c’est Jayson Tatum qui se tord de douleur sur le parquet du Madison Square Garden, victime d’une rupture du tendon d’Achille à la fin du Game 4. Mais si certains se cacheront derrière cette blessure pour expliquer l’élimination des Verts (coucou Paul Pierce), la vérité c’est que Boston aurait été mené 3-1 même si Tatum avait fini sur ses deux jambes. La faute à deux défaites scandaleuses au TD Garden, où le champion en titre a craqué deux fois de suite malgré 20 points d’avance.

On retiendra – par réflexe – la fin de la série et la triste blessure de Tatum qui a crucifié les Celtics. C’est terrible.

Mais disons les termes : Boston a chié cette série, et les Knicks en ont profité pleinement.

Meilleure intensité, meilleure régularité, meilleur banc, les…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025

Les rêves de back-to-back partis en fumée, et Jayson Tatum blessé, il y a de quoi se poser de grosses questions sur l’avenir des Celtics. On savait déjà avant le début des Playoffs que le groupe actuel serait probablement modifié à l’intersaison, l’addition devenant beaucoup trop salée pour les nouveaux propriétaires de la franchise. Cela semble désormais inévitable avec (on imagine) Jrue Holiday et Kristaps Porzingis en instance de départ, ce dernier étant invisible en Playoffs à cause de sa mystérieuse maladie.

Le Top 6 des Celtics (Tatum, Jaylen Brown, Derrick White, Holiday, Porzingis, Horford) qui a ramené la 18e bannière à Boston ne pourrait plus qu’être un Top… 2 l’an prochain, dans le cas où Tatum ne revient pas et qu’Horford décide de raccrocher. Autant dire que les ambitions seront revues à la baisse, au moins temporairement, même si la Conférence Est risque d’être éclatée l’an prochain.

C’est brutal, très brutal pour les fans des Celtics, qui pouvaient encore légitimement rêver de back-to-back il y a deux semaines. Depuis, ils ont vécu un cauchemar, et ça risque de prendre du temps avant de retrouver les sommets…

Tout est très flou à Boston.

Quelle semaine terrible.

Je ne sais même pas si Holiday ou Porzingis seront de retour, si Horford rejouera au basket, si Tatum reviendra à 100%, si Pritchard sera titu l’an prochain…

C’est trop tôt pour se poser ces questions, mais elles sont là.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 17, 2025