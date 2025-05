Celtics : avec la blessure de Jayson Tatum, un avenir qui s’assombrit à Boston

Comme les Cavaliers, les Celtics – l’autre grosse écurie de l’Est – sont au devant d’une année particulièrement complexe. La blessure de Jayson Tatum et l’élimination probable de Boston des Playoffs nous font regarder vers l’avenir, qui ne semble pas des plus joyeux pour Boston.

Les Celtics avaient tout pour réaliser un sublime back-to-back. Deux titres d’affilée, un exploit immense, réalisé suffisamment rarement dans l’histoire de la NBA pour que l’on puisse considérer ça comme l’un des plus grands accomplissements collectifs du basket dans sa globalité.

Malheureusement, après un premier tour pourtant géré d’une main de maître contre le Magic, les C’s ont très mal débuté la demi-finale de Conférence Est contre New York. Deux défaites à domicile… et une belle victoire dans la Big Apple. Pour un Game 4 décisif, et à la hauteur des attentes. Jusqu’à cet instant fatidique, la grave blessure de Jayson Tatum.

Rupture du tendon d’Achille, et absence de près d’un an à prévoir. Les Celtics joueront leur survie ce soir, à Boston, dans un contexte ultra-défavorable. Et en cas d’élimination, il faudra très rapidement se poser de nombreuses questions. Parce qu’après avoir joué le titre sans trop regarder aux finances, avoir construit une équipe diabolique en termes de niveau, l’été 2025 sera celui des choix forts.

Kristaps Porzingis, Jrue Holiday, Derrick White : deux noms en trop ?

Quelques informations sur les salaires 2025-26, comme propos introductif :

Jaylen Brown : 53 millions

Jayson Tatum : 54 millions

Jrue Holiday : 32 millions

Kristaps Porzingis : 30 millions

Derrick White : 28 millions

Voilà, les bases sont posées. 190 millions de dollars disposés dans le seul cinq majeur des Celtics, la saison prochaine. En ramenant l’ensemble du groupe et les pénalités financières de la Luxury Tax, la franchise va devoir débourser 500 millions (!) au total pour ses joueurs en 2025-26. Un montant exorbitant qui, même en présence de Tatum et d’une chance de titre toujours importante, auraient été un poids énorme.

Avec l’absence de JT pour une majeure partie présumée de la saison à venir, les Celtics vont obligatoirement devoir faire des coupes dans le budget. Le chef de l’équipe n’est pas là, il n’y aura à priori pas de tentative de all-in pour le Larry O’Brien Trophy sans lui. Et avec 53 millions de posés sur Jaylen Brown, ça fait quand même un sacré montant à caler dans un transfert. D’autant plus qu’il s’agit également d’un des leaders principaux, en dépit de sa relativement mauvaise campagne de Playoffs.

Restent donc Derrick White, Kristaps Porzingis et Derrick White. Le dernier nommé est un chouchou des fans, réalise une superbe saison, de supers Playoffs et s’est affirmé comme une sorte de garant de l’identité de l’équipe. Pour Kristaps Porzingis et Jrue Holiday, en revanche, c’est plus compliqué.

Jrue aura 36 ans quand Tatum sera à nouveau (on lui souhaite fortement) sur pieds et en possession de tout son basket. Un âge qui questionne quant à sa forme physique, sa capacité à apporter au collectif. Déjà effacé offensivement durant les Playoffs en cours, il serait plutôt logique que les Celtics choisissent de tester le marché cet été pour libérer de précieux millions de la masse salariale. Peut-être pour des plus petits contrats qui seront coupés.

Concernant Porzingis, là aussi, il y a de belles économies à aller chercher. 30 millions en relâchant un pivot “premium”, denrée rare qui ravira sans doute beaucoup d’équipes qui pourront réussir à s’aligner niveau prix. Notamment en Californie, mais on ne citera personne.

Al Horford, l’heure de raccrocher les sneakers ?

38 ans, fin de contrat cette saison. Doyen de l’équipe, toujours tranchant… mais face à la situation, ne serait-ce pas l’heure pour Big Al de mettre un terme à sa fantastique carrière de basketteur ? Ici, on ne voit absolument pas le pivot reprendre un contrat ailleurs qu’à Boston, pour une seule année, avec tout ce que cela induit d’adaptation, de défi physique, de changements personnels. Préparez-vous, le Game 5 à Boston cette nuit pourrait être son jubilé…

☘️ Al Horford serait-il à quelques heures… du dernier match de sa carrière ?

🔹38 ans (39 le 3 juin prochain)

🔹Agent libre cet été

🔹Situation des Celtics très compliquée pour 2025-26 (sans transfert cet été, 500 millions à payer en salaires, Luxury Tax comprise)

Beaucoup de… pic.twitter.com/PhM3jcUAUk

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) May 14, 2025

Jaylen Brown et la fin des Jay Brothers ?

Même si à l’heure actuelle, les Celtics n’ont donné aucune indication et qu’aucune rumeur ne fasse réellement état d’une volonté de se séparer de leur star, il est forcément tentant de penser à un transfert pour Jaylen Brown, d’un point de vue financier. Toutefois, il peut être intéressant de jouer la montre sur ce dossier.

En cas d’un retour compliqué pour Tatum sur le terrain, à cause de sa blessure au tendon d’Achille, l’une des plus dévastatrices en NBA, conserver Brown serait l’assurance d’avoir un joueur majeur pour les saisons à venir. Impérial lors de la campagne du titre en 2024, où il a parfois été plus décisif que Jayson Tatum, il est en difficulté cette année. N’en reste pas moins qu’il est un pur produit de Boston, qu’il s’est investi fortement dans la communauté. Choix extrêmement difficile à venir.

Sources : RealGM, ESPN, The Athletic