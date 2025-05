Cooper Flagg emballé à l’idée de jouer pour les Mavs

À la surprise générale, les Mavericks ont remporté la Loterie NBA lundi soir, ce qui signifie que Cooper Flagg portera le maillot de Dallas dans quelques mois. Et visiblement, ça le chauffe !

Au milieu des rumeurs qui mettaient en avant la possibilité de voir les Mavs transférer leur premier choix de draft pour récupérer une superstar (genre Giannis Antetokounmpo), on a appris hier soir que la franchise texane comptait énormément sur Cooper Flagg. L’excitation semble réciproque.

D’après Jonathan Givony d’ESPN, actuellement au Draft Combine où Flagg a déjà marqué les esprits, le phénomène formé à Duke est emballé à l’idée d’intégrer le projet Mavs.

“Si Flagg a d’abord semblé choqué par les résultats de la Loterie, des sources ont indiqué à ESPN que son camp s’est rendu compte de la chance qu’il a d’atterrir à Dallas. Flagg est ravi à l’idée de rejoindre un effectif de niveau Playoffs avec de solides vétérans, et une équipe qui a un trou sur le poste 3.”

C’est rare de voir un phénomène du niveau de Cooper Flagg atterrir dans une équipe déjà compétitive sur le papier. Habituellement, ce genre de prospect promis au premier choix débarque dans une équipe faible, avec beaucoup de responsabilités d’entrée, et l’opportunité de devenir rapidement le nouveau visage de la franchise. La Loterie 2025 en a décidé autrement.

Cooper Flagg arrive donc dans une équipe où se trouvent déjà Anthony Davis et Kyrie Irving (certes blessé), qui est passé tout près des Playoffs cette année, et qui a comme objectif de “win now” après le transfert de Luka Doncic.

Cooper Flagg, Kyrie Irving, & Anthony Davis in the playoffs together next season will feed so many families 💯

May 14, 2025

L’avantage, c’est que contrairement à beaucoup d’autres rookies haut draftés, l’ancien de Duke devrait éviter de passer son temps dans les bas-fonds du classement et jouera des matchs à enjeu dès sa saison rookie. Plutôt cool quand on est un compétiteur comme Cooper Flagg. Ce dernier arrive aussi dans une franchise qui a énormément souffert du départ de Doncic, et représente ainsi une source d’espoir inespérée pour les Mavs. De quoi se faire rapidement une place dans le cœur de la fanbase locale.

Par contre, bien qu’il aura forcément des responsabilités offensives en tant que rookie (surtout sans Kyrie), les clés de la franchise ne lui seront pas données tout de suite comme on aurait pu l’imaginer si une autre franchise (Utah, au hasard) avait reçu l’opportunité de le drafter fin juin. Mais cela peut aussi être vu comme une bonne chose.

“Dallas, c’est le fit parfait pour Cooper Flagg. Il a moins de pression en tant que premier choix allant à Dallas, que l’an passé quand il est venu à Duke. Pourquoi ? À cause du fit. Les Mavs manquent d’un ailier, mais vous avez Kyrie, Klay Thompson, Davis et Lively. Il va jouer avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire. Il doit tout simplement être Cooper Flagg.” – Seth Greenberg, ESPN

Impressionnant physiquement, défensivement, et super joueur all-around qui continue de progresser en attaque, Cooper Flagg va en effet intégrer une équipe dans laquelle il peut rapidement rayonner. Tout ça en jouant aux côtés de joueurs All-Stars qui resteront les premières options offensives de Dallas, un rôle que Coop’ pourrait ensuite reprendre dans quelques années.

Alors, hypé ?

"This is the absolute perfect fit for Cooper Flagg."

You love to hear it. https://t.co/xRuYTcdMle

May 14, 2025