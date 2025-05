Un jour après avoir découvert – dans la stupeur générale – qu’il allait être sélectionné par les Dallas Mavericks à la prochaine Draft, Cooper Flagg est passé par le traditionnel NBA Draft Combine de Chicago. Et il a déjà répondu aux (énormes) attentes.

Chaque année, le NBA Draft Combine permet de réaliser une évaluation assez complète des prospects prochainement draftés. Devant de nombreux scouts et observateurs, les jeunots tentent de booster leur cote en montrant leurs capacités athlétiques / techniques, et leur profil physique est passé à la loupe.

Malgré son statut de phénomène promis au premier choix fin juin, Cooper Flagg ne fait pas exception à la règle.

Jalen Johnson, en gros.

C’est vraiment les mesures exactes de Jalen Johnson, donc physiquement parlant c’est du très très beau bébé.

Hâte de voir la tête de Flagg ce soir après le résultat de la Loterie ! https://t.co/eOwsGWlSHN

Voici les dimension officielles de Cooper Flagg :

Taille : 2m02 sans chaussures

Poids : 100,2 kilos

Envergure : 2m13

Taille bras levés : 2m70

Après avoir été mesuré de tous les côtés, Cooper Flagg a réalisé les différents exercices qui caractérisent le NBA Draft Combine. Il s’en est plutôt bien sorti.

Agilité

Cooper Flagg blazes through the pro lane agility drill on his first attempt pic.twitter.com/CNdQOqnxkE

Shooting

Cooper Flagg 3-point star shooting drill at the NBA draft combine pic.twitter.com/7RokfQ8NDQ

Cooper Flagg showing his touch in the 3-point spot shooting drill at the NBA draft combine pic.twitter.com/AAtaHTCuBY

Cooper Flagg testing his on the move shooting in the side-mid-side drill at the NBA draft combine pic.twitter.com/UOtV1TdOtq

Slow motion look at Cooper Flagg’s shooting mechanics from the NBA Draft Combine. pic.twitter.com/EekaL2rtQ7

Vitesse

Cooper Flagg 3/4 court sprint at the NBA draft combine in Chicago pic.twitter.com/Wv6klZGXcr

Détente

Cooper Flagg records a 35.5 inch vertical at the NBA Combine 👀

(via @nbafuturenow) pic.twitter.com/sp2PKSywi5

Highlights complets de son Combine

Cooper Flagg’s full #NBADraftCombine 👀🔥 pic.twitter.com/8CdNYZUi4c

Détente : 90 centimètres

Sprint 3/4 du terrain (21 mètres) : 3,30 secondes

Pro Lane Drill (agilité) : 10,83 secondes

Shuttle Run (agilité, vivacité, mouvements latéraux) : 2,92 secondes

Shooting : 17/30 en sortie de dribble, 16/25 en spot-up, 14/25 à 3-points hors corner, 15/26 à 3-points depuis les corners

“Flagg ressemblait à un franchise player et un premier choix de draft pendant les 75 minutes qu’il a passées sur le terrain mardi. J’étais sur le terrain, face à Flagg et à tous les autres lottery picks, et j’ai été époustouflé par l’énergie, le charisme et l’entrain que Flagg mettait dans tout ce qu’il faisait. Il domine chaque exercice avec sa voix, encourageant ses coéquipiers, mettant de l’énergie et poussant les joueurs à être la meilleure version d’eux-mêmes, en particulier lui-même. […] Il a bien shooté lors des exercices, et a même pris feu par moments, montrant une belle progression par rapport à l’année dernière.” – Jonathan Givony, spécialiste Draft pour ESPN, présent au NBA Draft Combine

