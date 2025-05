Donovan Mitchell, après l’élimination des Cavs : “Je n’arrive pas à y croire”

Éliminés cette nuit des Playoffs par une remarquable équipe d’Indiana, les Cavaliers échouent une fois de plus à atteindre le dernier carré de la compétition. Pour Donovan Mitchell, qui n’a encore jamais joué une finale de conférence, le coup est particulièrement rude… mais le meneur de Cleveland veut assumer ses responsabilités.

Les Cavaliers 2024-25 font partie des meilleures équipes de régulières, qui, dans l’histoire, n’auront pas une finale de Conférence à leur actif. Une statistique particulièrement frustrante dans l’Ohio qui atteste non seulement de la qualité de jeu des Pacers, mais aussi de leur capacité à faire face à une forte adversité. Pour Cleveland, c’est tout l’inverse. Bien sûr, il convient totalement de noter que les blessures n’ont pas aidé du tout, et qu’en l’absence de pépins… mais voyez-vous, on ne va pas refaire cette histoire.

Donovan Mitchell, patron des Cavs, est forcément le premier homme auquel on pense en voyant cette équipe terminer la saison. Le chef de file a été impérial pendant plusieurs rencontres, notamment pour sauver les Cavaliers d’un 3-0, et pour (presque) leur permettre d’égaliser au Game 2. Forcément, l’élimination est très dure à avaler.

“Je ne peux pas y croire. Je ne veux pas y croire. J’adore jouer dans cette p*tain de salle. Cette énergie, ce public… et on fait 0-3 à la maison, on a laissé la ville tomber. Cet endroit est spécial et nous n’avons pas fait le boulot.”

La frustration, chez un grand joueur, un champion, doit ensuite laisser place à la détermination. L’envie de revenir, mieux armé, dans les conditions pour laver l’échec. Mitchell, dans cet esprit, vise de suite la préparation d’une nouvelle tentative de titre. Pour la star des Cavaliers, la fenêtre pour le titre est là, encore existante pour son équipe.

“Je me battrai pour chaque gars dans ce vestiaire. On a une fenêtre avec ce groupe, je crois en chacun ici. C’est ça qui fait chier, nous sommes une bonne équipe, et nous n’avons pas pu le montrer. Donc on va retourner à la salle, à la musculation, bien se nourrir, tout ce que cela comporte, et nous y remettre. Parce que vous allez tous nous critiquer. On va revenir. On a laissé la ville tomber, on s’est laissé tomber. On va revenir.”

L’idée : revenir sans blessures au même point, l’an prochain. Blessures qui ont fortement pénalisé les Cavaliers dans ce qui apparaît aujourd’hui comme le grand tournant de la série, le Game 2 et la victoire invraisemblable des Pacers après 38 minutes d’un basket impérial de Cleveland. Tous les organismes en forme, un défi quelque part aussi grand que le titre NBA en lui-même.

Source : ESPN